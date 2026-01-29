Alianza Lima suma sus primeras bajas previo a su debut en la Liga 1 2026. El cuadro blanquiazul recibió una mala noticia a horas de enfrentar a Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Apertura. Se confirmó que dos futbolistas no serán parte de este encuentro debido a lesión, y probablemente tampoco estarían presentes para el encuentro ante 2 de Mayo por Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el equipo de La Victoria emitió un comunicado indicando la baja de Jesús Castillo, quien sufrió una lesión en el partido por la 'Noche Blanquiazul' ante Inter Miami. De igual forma, el lateral Jesús Estrada, se suma como uno de los ausentes para la fecha 1 del campeonato peruano.

Alianza Lima confirma la baja de 2 futbolistas para enfrentar a Sport Huancayo

El mediocampista Jesús Castillo, quien viene siendo titular para Pablo Guede, se perderá el encuentro ante Sport Huancayo, debido a un desgarro que sufrió en la presentación del club blanquiazul. "Los estudios médicos posteriores confirmaron que el volante blanquiazul sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda", indicó la institución.

Josué Estrada se suma a la lista de bajas, tras una tendinitis en la rodilla derecha que ya venía arrastrando desde hace algunos días. "Además, informamos que, durante los últimos días, Josué Estrada sufrió una tendinitis en la rodilla derecha", añadió en su comunicado.

De esta forma, Alianza Lima indicó que ambos futbolistas vienen realizando trabajos de recuperación, por lo que se espera que puedan haber novedades en los próximos días. "Ambos jugadores ya iniciaron sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y el club brindará información sobre su evolución", finalizó.

¿A qué hora se juega el partido Sport Huancayo vs Alianza Lima?

El encuentro que disputarán Sport Huancayo y Alianza Lima será este viernes 30 de enero a las 12.00 p. m. Huancaínos y blanquiazules se enfrentarán el estadio IPD de Huancayo en lo que será el inicio de la Liga 1 2026.