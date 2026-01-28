HOYSuscripcion LR Focus

El Barcelona goleó 4-1 al Copenhague y se metió a los octavos de final de la Champions League

Lateral nacional Marcos López fue titular con los daneses, pero quedó eliminado de la competición.

Raphinha marcó un tanto en la goleada de ayer.
Raphinha marcó un tanto en la goleada de ayer. | FC Barcelona

Un triunfo que ilusiona. El FC Barcelona se metió de manera directa a los octavos de final de la UEFA Champions League luego de golear, con algunas complicaciones, al Copenhague de Dinamarca (4-1), club donde milita nuestro compatriota Marcos López, titular durante los 90 minutos y que vio la tarjeta amarilla (27’).

Con la urgencia de sumar una victoria en tierras españolas para soñar con la clasificación a los play-offs, el conjunto danés salió con todo y rápidamente encontró la apertura del marcador luego de un error defensivo. Mohamed Elyounoussi vio el espacio y metió un balón a las espaldas de los defensores catalanes. El atacante Viktor Dadason (4’) fue el receptor y ante la salida de Joan García definió de manera exquisita para el 0-1.

El Barcelona buscó por todos los medios hacerse con la igualdad, pero durante la primera mitad el golero Dominik Kotarski se vistió de héroe, por lo que ahogó en varias ocasiones ese grito de gol que caía desde las gradas del Camp Nou. Y sobre los 27 minutos López recibió una tarjeta amarilla.

Para el complemento Hansi Flick metió un café cargado a sus dirigidos y encontró voltear la torta y lograr la clasificación a los octavos de final de manera directa.

Robert Lewandowski (48’) puso la igualdad y luego vendría la catarata de goles por parte de Lamine Yamal (60’), Raphinha (69’) de penal y Marcus Rashford (85’), encargados de decretar el 4-1 final.

