Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: "No nos fuimos a nuestra casa"

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no contó con transmisión de TV debido a la deuda de 1190 Sports con los clubes. El relator del partido se pronunció sobre este episodio.

Mr. Peet habló sobre el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Foto: composición LR
Mr. Peet habló sobre el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Foto: composición LR

La Liga 1 2026 tuvo un inicio decepcionante para todos sus aficionados. A pocos minutos de empezar el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura, se informó que este compromiso no sería televisado debido a la deuda que mantiene 1190 Sports con los clubes.

Al finalizar el cotejo, el periodista Mr. Peet, quien se iba a encargar de relatar el duelo en la señal de L1 Max, se disculpó con sus hinchas por este episodio.

lr.pe

Mr. explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Huancayo

"Queremos pedirle disculpas a todo el mundo del fútbol. Entendemos la molestia de todos. Queremos pedirle mil disculpas a la gente. El deseo nuestro siempre fue transmitir el partido, pero hay cosas que escapan de nuestra voluntad", manifestó en el inicio de sus discurso.

El renocido comunicador indicó que a ellos les informaron que la transmisión se iba retrasar; sin imaginar que esto sería hasta casi finalizar el compromiso. En ese sentido, Mr. Peet aclaró que los panelistas se quedaron hasta que culminara el partido.

"Hemos estaba buscando imagenes de donde sea para ver cómo iba el partido. Reitero las disculpas, es jodido lo que pasa cuando alguien tiene el deseo de ver a su equipo. No es un partido cualquiera, es el arranque del torneo. Nosotros estuvimos acá con la misma expectativa, no nos fuimos a nuestra casa. Nosotros 11.50 recibimos la información de que probablemente se retrasaba la transmisión, se retrasó bastante, pero gracias a Dios se solucionó", añadió y aseguró que el asuntó ya quedó resuelto.

lr.pe

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima se impuso 2-1 ante Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Paolo Guerrero y Alan Cantero se encargaron de darle la victoria al equipo de Pablo Guede.

