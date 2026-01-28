Sorteo Champions League 2025-26: fecha, hora, canal y formato del emparejamiento de los playoffs

La fase de liga en la Champions League llegó a su fin. Jugada la última jornada de esta etapa, se definieron quiénes son los clasificados a los octavos de final y qué equipos jugarán los playoffs para mantenerse en la competición europea. Antes de ello, se deberá realizar un sorteo para conocer los emparejamientos.

Los 16 equipos que no clasificaron de manera directa deberán enfrentarse en playoffs para acceder a los octavos de final y sumarse a los clubes que obtuvieron su pase. En esta etapa destaca la presencia de instituciones históricas como Real Madrid, Inter y Atlético de Madrid.

Formato de los playoffs de la Champions League

Los dieciséis equipos que no pudieron clasificar directamente a los octavos de final van a los playoffs. desde el puesto 9 al 24. Para el sorteo, los primeros ocho se ubican como cabezas de serie y los ocho restantes no. Los equipos se dividen en parejas y se enfrentan los primeros lugares contra los últimos en las siguientes llaves:

9º (Real Madrid) o 10º (Inter) vs 23º (Bodo/Glimt) o 24º (Benfica)

11° (PSG) o 12° (Newcastle) vs 21° (Mónaco) o 22° (Qarabag)

13° (Juventus) o 14° (Atlético) vs 19° (Brujas) o 20° (Galatasaray)

15° (Atalanta) o 16° (Leverkusen) vs 17° (Dortmund) o 18° (Olympiacos)

¿Cuándo será el sorteo de playoffs de la Champions League?

El sorteo de los playoffs de la Champions League se llevará a cabo el viernes 30 de enero.

¿Dónde será el sorteo de playoffs de la Champions League?

La sede de la UEFA, más conocida como 'La Casa del Fútbol Europeo' será el lugar donde se desarrollará el sorteo de los playoffs de la Champions League. Se encuentra ubicada en Nyon, Suiza.

¿A qué hora será el sorteo de los playoffs de la Champions League?

El sorteo se realizará a las 6.00 a. m. (hora peruana). En caso te encuentres en un país diferente, esta es la lista de horarios para tener en consideración:

Costa Rica, México: 5.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 7:00 a.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 a. m.

España: 12.15 a. m.

¿Cuándo y cómo se jugarán los playoffs de la Champions League?

Los playoffs se jugarán en partidos de ida y vuelta. Las cabezas de serie tienen el beneficio de cerrar la llave como locales en el segundo duelo. En cuanto a los encuentros de ida, se jugarán el 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta está programada para los días 24 y 25.