Deportes

Adriano amenaza a estafador que engañó su madre con exuberante monto: "Te doy 24 horas o verás al diablo bajar a la tierra"

El recordado exjugador de la selección brasileña brindó detalles del robo que sufrió su madre. Asimismo, lanzó una fuerte advertencia contra los estafadores.

Adriano fue considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Foto: composición LR/Twitter

El nombre de Adriano Leite Ribeiro es recordado por muchos seguidores del fútbol, pues logró convertirse en una estrella mundial gracias a sus brillantes actuaciones con la selección brasileña y el Inter de Milán a inicios de los años 2000. Sin embargo, el potente exdelantero no pudo consolidarse y se retiró prematuramente debido a una serie de problemas personales.

Su vida fuera de las canchas siempre llamó la atención de sus seguidores. En las últimas hora, el propio exjugador sorprendió al publicar una video amenazante contra una personas que estafó a su madre.

lr.pe

Adriano amenaza a estafador de su madre

Según se escucha en clip, el popular 'Emperador' reveló que los ladrones se hicieron pasar por él para solicitarle a su progenitara más de 15.000 reales

"Estoy aquí para advertirles sobre algo muy grave. Mi madre acaba de depositar 15.000 y pico reales en una cuenta de alguien que se hizo pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega", mencionó en sus redes sociales.

En otroa parte del video, Adriano no duda en advertirle al estafador que tiene 24 horas para devolver el monto; de lo contrario, se iba a encargar de perseguirlo.

"Que ese sinvergüenza me lo devuelva. Voy por ti. No te metas con madres, ni abuelas, ni familia. Si no lo devuelves, ya verás si no averiguo quién eres. Habla Adriano. Cuando te metes con la familia, las cosas son diferentes, entonces verás al diablo bajar a la tierra (...).Chicos, tengan cuidado, hay muchos sinvergüenzas por ahí. Les doy 24 horas para devolverlo", concluyó.

lr.pe

¿Quién es Adriano y por qué dejó el fútbol?

Adriano Leite Ribeiro se hizo de un nombre en el fútbol gracias a sus grandes actuaciones con el Inter de Milán y la selección brasileña a inicios del 2000. El delantero se caracterizaba por su potencia y capacidad goleadora; sin embargo, la perdida de su padre (2004) fue un golpe muy duro que repercutió en su trayectoria.

Luego de su paso por el neroazzurro, el atacante tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de equipos como la Roma y Flamengo, pero su nivel no volvió a ser el mismo. En el 2016, con solo 34 años, decidió dejar el fútbol profesional.

