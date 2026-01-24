Mientras Alianza Lima está en la fase final de su preparación previo al inicio de la Liga 1 y Copa Libertadores, su rival en el certamen internacional ya va adquiriendo rodaje, aunque no con los resultados esperados. El club paraguayo 2 de Mayo, que jugará ante los íntimos en la fase previa 1 del torneo, acaba de debutar con una derrota en su liga local tras dejarse remontar el partido en los últimos minutos.

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de Paraguay, el Gallo Norteño recibió al Sportivo Luqueño en el estadio Río Parapití (mismo recinto donde enfrentará a Alianza). Pese a ir ganando desde el minuto 8' hasta el 90+2', en la agonía del duelo recibió dos goles de forma increíble y sufrió una amarga derrota

2 de Mayo, rival de Alianza Lima, debutó con derrota en Paraguay

El choque ante Luqueño había empezado bien para 2 de Mayo gracias al tempranero tanto de Elías Alfonso. Los locales supieron administrar su ventaja durante la mayor parte del encuentro, pero la debacle llegó en el tiempo añadido, cuando el delantero Iván Maggi convirtió un doblete (90+2' y 90+4') que dejó la cuenta 2-1 a favor del Chanchón.

El Gallo Norteño jugará por primera vez la Copa Libertadores. Foto: 2 de Mayo

Tras este duro tropiezo, el equipo de la ciudad de Amambay tendrá otros dos cotejos para ponerse a punto antes de su estreno copero ante la escuadra aliancista. El miércoles 28 de enero recibirá a Olimpia, mientras que el sábado 31 visitará a Nacional Asunción.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El cruce entre Alianza Lima y 2 de Mayo, por la ida de la fase previa 1 en la Copa Libertadores 2026, se jugará el miércoles 4 de febrero a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La vuelta tendrá lugar una semana más tarde, el 11 de febrero, en el estadio Alejandro Villanueva a la misma hora.