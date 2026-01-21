Mr. Peet no dudó en responder a Aldo Olcese, quien dio detalles de su salida de 'A Presión'. Fiel a su estilo, el periodista deportivo no se quedó callado y, en una reciente edición del programa, habló sobre las declaraciones del exjugador de Alianza Lima, quien en una entrevista con el programa 'La Roro Network' comentó que la caída del programa fue por qué se llenó de extranjeros.

"Yo conversé con alguien de la mesa y me dijo que el problema ahora es que todos en la mesa son extranjeros. Entonces por ahí va el tema. Yo me llevo bien con Mr. Peet, pero no sé la verdad por qué cambió tanto la mesa", fue lo que comentó Olcese. Esto generó la respuesta de Arévalo, que a pesar del aprecio que le tiene, le llamó bastante la atención estas palabras.

Mr. Peet le responde a Aldo Olcese

Para el periodista deportivo, no dudó en señalar que Olcese ha compartido con figuras extranjeras, como Carlos Galván y Julinho. Además, señaló que el exjugador estuvo en el programa Estudio Fútbol y no dijo nada al respecto.

"Me llamó la atención que Aldo Olcese, a quien le mando un abrazo, diga a 'A Presión' fracaso porque se llenó de extranjeros. Me llamó la atención porque Olcese compartió con Carlos Galván y Julinho. Me llamó la atención porque Olcese hace tres meses estuvo en 'Estudio Fútbol' y nunca nos dijo algo. Aldo ha sido parte de la familia de A Presión y aquí se le trató muy bien; lo que sí no me llama la atención es que sea el tercer personaje que se sienta en la 'Roro' y no habla bien de A Presión. Yo no sé si es una condición para firmar contrato", fueron las palabras de Mr. Peet.

Mr. Peet se pronuncia sobre salidas de Carlos Galván y Julinho de A Presión

Como se sabe, ambos personajes estarán en un programa junto con el carismático Pol Deportes, tras esto, Mr. Peet no dudó en desearles lo mejor y destacando que ellos se van en buenos términos.

“Nosotros sabíamos perfectamente cómo venía la mano. Como lo dije, Carlos Galván y Julinho se van en buenos términos. Nosotros no somos locos ni egoístas y, si no podemos cumplir las expectativas, por supuesto que estamos felices de que ellos crezcan en esto (streaming) que ya es una profesión. Así que no hay ningún problema. No hay drama en esto”.

"Me quedo con un gran sentimiento por ambos, porque ambos son fundadores, y eso para mí es lo más importante. Me quedo con un gran sentimiento por ambos. Pero después no hay drama, porque la vida continúa y porque, así como ellos fueron fundadores y pasaron por A Presión Radio, y hoy pasan a otro medio, hay chicos que también están haciendo su camino. No puedo detenerme pensando que ‘se me acaba el mundo’, yo tengo que seguir con esto".

"Desde aquí, les voy a desear siempre lo mejor a ‘Carlitos’ Galván y a Julinho, fundadores, gente que creyó en la palabra de uno y no los defraudé ni los decepcioné, como ellos tampoco me decepcionaron a mí. Cumplimos de ambas partes".