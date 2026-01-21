HOYSuscripcion LR Focus

Clasificados de la Champions League 2026 a octavos de final y playoffs: los 15 clubes que ya superaron la fase de liga

Con una jornada pendiente en la fase de liga de la Champions League, 15 equipos ya tienen asegurado su lugar en las siguientes instancias (octavos de final y playoffs).

Todos los partidos de la Champions League se jugarán este miércoles 28. Foto: difusión
Todos los partidos de la Champions League se jugarán este miércoles 28. Foto: difusión

Solo falta una fecha para terminar la fase de liga de la Champions League y ya se conocen algunos de los grandes equipos europeos que estarán en los playoffs. La próxima semana se decidirá el futuro de muchos clubes. En esta penúltima jornada, quince equipos ya aseguraron su presencia en las siguientes instancias del torneo.

Los playoffs se dividen en dos instancias: para los ocho primeros de la tabla y para los equipos que ocupan del noveno al vigésimo cuarto puesto de la fase de liga. Por ahora, solo Arsenal y Bayern Múnich han asegurado su clasificación directa. Sin embargo, hay otros equipos que, aunque aún no están confirmados, generan confianza entre sus hinchas para avanzar sin problemas en esta primera etapa.

lr.pe

¿Qué equipos han superados la fase de liga?

De momento, equipos como Real Madrid, Liverpool, Tottenham y PSG ya estarían en la siguiente fase. No obstante, algunos aún deberán definir su futuro, pues del puesto uno al ocho irán directamente a octavos de final, mientras que del noveno al veinticuatro disputarán los dieciseisavos.

  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Tottenham
  • PSG
  • Newcastle
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Sporting CP
  • Manchester City
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Inter
  • Juventus

lr.pe

Programación de la fecha 8 de la Champions League

Al ser la jornada final, todos los encuentros se disputarán el miércoles a la misma hora, 3.00 p.m. hora peruana.

  • Athletic vs Sporting Lisboa
  • Liverpool vs Qarabag
  • Barcelona vs Copenhague
  • Mónaco vs Juventus
  • Ajax vs Olympiacos
  • PSG vs Newcastle
  • Dortmund vs Inter
  • Napoli vs Chelsea
  • Frankfurt vs Tottenham
  • Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt
  • Leverkusen vs Villarreal
  • Arsenal vs Kairat
  • Pafos vs Slavia Praga
  • Manchester City vs Galatasaray 
  • Brujas vs Marsella
  • Benfica vs Real Madrid
  • Unión Saint Gilloise vs Atalanta
  • PSV vs Bayern Munich

Tabla de posiciones de la Champions League

En los playoffs, la fase previa a los octavos de final, tienen oportunidades el resto de los equipos, exceptuando a los cuatro últimos de la tabla general: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty. A continuación, la tabla de posiciones.

larepublica.pe
