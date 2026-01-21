Solo falta una fecha para terminar la fase de liga de la Champions League y ya se conocen algunos de los grandes equipos europeos que estarán en los playoffs. La próxima semana se decidirá el futuro de muchos clubes. En esta penúltima jornada, quince equipos ya aseguraron su presencia en las siguientes instancias del torneo.

Los playoffs se dividen en dos instancias: para los ocho primeros de la tabla y para los equipos que ocupan del noveno al vigésimo cuarto puesto de la fase de liga. Por ahora, solo Arsenal y Bayern Múnich han asegurado su clasificación directa. Sin embargo, hay otros equipos que, aunque aún no están confirmados, generan confianza entre sus hinchas para avanzar sin problemas en esta primera etapa.

¿Qué equipos han superados la fase de liga?

De momento, equipos como Real Madrid, Liverpool, Tottenham y PSG ya estarían en la siguiente fase. No obstante, algunos aún deberán definir su futuro, pues del puesto uno al ocho irán directamente a octavos de final, mientras que del noveno al veinticuatro disputarán los dieciseisavos.

Real Madrid

Liverpool

Tottenham

PSG

Newcastle

Chelsea

Barcelona

Sporting CP

Manchester City

Atlético de Madrid

Atalanta

Inter

Juventus

Programación de la fecha 8 de la Champions League

Al ser la jornada final, todos los encuentros se disputarán el miércoles a la misma hora, 3.00 p.m. hora peruana.

Athletic vs Sporting Lisboa

Liverpool vs Qarabag

Barcelona vs Copenhague

Mónaco vs Juventus

Ajax vs Olympiacos

PSG vs Newcastle

Dortmund vs Inter

Napoli vs Chelsea

Frankfurt vs Tottenham

Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Leverkusen vs Villarreal

Arsenal vs Kairat

Pafos vs Slavia Praga

Manchester City vs Galatasaray

Brujas vs Marsella

Benfica vs Real Madrid

Unión Saint Gilloise vs Atalanta

PSV vs Bayern Munich

Tabla de posiciones de la Champions League

En los playoffs, la fase previa a los octavos de final, tienen oportunidades el resto de los equipos, exceptuando a los cuatro últimos de la tabla general: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty. A continuación, la tabla de posiciones.