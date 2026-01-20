HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Comerciantes Unidos vs UTC EN VIVO por la 'Tarde del Águila': hora y canales para ver el partido

Los hinchas podrán seguir el partido por un canal exclusivo, mientras que La República Deportes ofrecerá el minuto a minuto de este emocionante duelo en la previa de la Liga 1.

UTC se mide a Comerciantes Unidos por partido amistoso. Foto: Lr/Betsabet de Los Santos
UTC se mide a Comerciantes Unidos por partido amistoso. Foto: Lr/Betsabet de Los Santos

Cada vez falta menos para el estreno de la Liga 1 2026. Por este motivo, Comerciantes Unidos se enfrentará ante UTC por la 'Tarde del Águila' 2026, el miércoles 21 de enero desde las 3:00 pm. en el estadio Juan Maldonado Gamarra. Los hinchas que no puedan asistir pueden seguir el partido mediante Nativa TV y el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

Aunque aún no se han revelado detalles concretos, se ha anunciado que el evento contará con diversas sorpresas artísticas, la presentación del equipo y, por supuesto, el partido principal contra la escuadra 'Gavilán', en lo que se considera un clásico cajamarquino.

PUEDES VER: Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

lr.pe

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos ante UTC por la Tarde del Águila 2026?

El entretenido partido en el estadio Juan Maldonado Gamarra arranca a las 3:00 pm. Nadie quiere perderse este atractivo duelo previo a la Liga 1. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados en diferentes zonas del mundo.

  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Chile: 4:00 pm
  • Argentina: 6:00 pm
  • Brasil: 6:00 pm

PUEDES VER Liga 1 2026 EN VIVO últimas noticias y fichajes antes de arrancar la nueva temporada

lr.pe

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs UTC por la Tarde del Águila 2026?

El partido entre Comerciantes Unidos y UTC por la Tarde del Águila lo pasan exclusivamente por Nativa TV. Además, La República Deportes también pasará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso amistoso previo a la Liga 1.

PUEDES VER: Noche Blanquiazul 2026: fecha, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima ante Inter Miami con Lionel Messi

lr.pe

¿Cuánto cuestan las entradas para asistir a la Tarde del Águila 2026?

Los precios de las entradas para los aficionados que deseen asistir al estadio han sido establecidos. Las tribunas de Oriente y Occidente tendrán un costo de 20 soles, mientras que las butacas de Occidente se ofrecerán a 30 soles. Los boletos podrán ser comprados en las boleterías del recinto deportivo.

PUEDES VER: Hernán Barcos 'advierte' a los demás equipos de la Liga 1 tras debutar en FC Cajamarca: "Vamos a ir a buscar el campeonato"

lr.pe

¿Cuándo es la presentación de los clubes de la Liga 1?

Comerciantes Unidos vs UTC (Tarde del Águila): miércoles 21 de enero | 3.00 p. m. | estadio Juan Maldonado Gamarra

Juan Pablo II vs Alianza Atlético (Tarde Amarilla): sábado 24 de enero | 11.00 a. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Universitario vs U. de Chile (Noche Crema): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | Estadio Monumental U Marathon

Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador (Tarde Celeste): domingo 25 de enero | 12.00 p. m. | estadio Alberto Gallardo

Melgar vs Macará (Tarde Rojinegra): domingo 25 de enero | 1.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA

Cienciano vs Bolívar (Tarde del Rojo Imperial): domingo 25 de enero | 3.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs Everton de Viña del Mar (Trofeo Lizárraga): domingo 25 de enero | estadio Miguel Grau

CD Moquegua vs San Marcos de Arica (Tarde Aurinegra): domingo 25 de enero | 12.30 p. m. | estadio 25 de Noviembre.

