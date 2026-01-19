Que Williams Riveros y Matías Di Benedetto hayan desaprobado el examen para nacionalizarse peruanos genera intriga en los hinchas de Universitario de Deportes. En las últimas horas se ha conocido el fichaje de Lisandro Alzugaray, quien ya llegó a Lima para incorporarse al equipo. No obstante, se ha informado que la 'U' ha realizado el fichaje de Miguel Silveira.

Según la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, el jugador de 22 años ya se encuentra en el país, procedente de Japón. Es en este contexto que la Universitario ya tendría sus cupos de extranjeros completos, por lo que estarían apelando a que ambos defensores puedan nacionalizarse, según explicaron en el programa 'Fútbol como Cancha'.

¿Qué pasará con el cupo de extranjero de Williams Riveros o Matías Di Benedetto en Universitario?

Según la explicación proporcionada por la periodista Andrea Closa, desde el club no han inscrito a ambos jugadores como extranjeros, pues esperan que aprueben el examen para nacionalizarse peruanos.

"El tema pasa por que ellos tienen que aprobar la nacionalización. Entonces, aquí la consulta es si van a inscribir a los futbolistas que han llegado y van a dejar fuera a Riveros y Di Benedetto de la inscripción. De momento, sí, esa es la intención de Universitario, no inscribirlos hasta que sean peruanos. A este punto, la 'U' no los ha inscrito y tienen el libro de pases abierto hasta el 15 de marzo, así que todavía hay tiempo, pero la intención de la 'U' es que ellos sean peruanos".

"Si ese cupo a mitad de año lo guardaban y me dijeron que eso dependerá de Rabanal. Este último cupo de extranjero, si se utiliza ahora o después, dependerá de lo que Rabanal les diga post Noche Crema. Si es que utilizan el cupo de extranjero ahora o a mitad de año. Esto teniendo en cuenta que la U apela a la nacionalización, porque si no aprueban, no van a poder ser inscritos como extranjeros", explicó la periodista deportiva.

¿Qué pasará con la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto?

Cabe señalar que Universitario ya tomó las medidas correspondientes. A pesar de haber reprobado, Riveros y Di Benedetto tienen la posibilidad de rendir por una segunda vez el examen. La fecha para esta nueva prueba será el viernes 30 de enero.

En el caso de que ambos jugadores aprueben en el segundo intento, la 'U' estima que entre el 15 y 20 de febrero podrán obtener su respectiva nacionalización. Sin embargo, la mala noticia es que si esto sucede, no podrán contar con los zagueros para el inicio de la Liga 1 2026, la cual comenzaría el 30 de enero.