Lionel Messi recibe millonaria propuesta del Al Ittihad tras rechazarlos en el 2023: “Sería de por vida”

Anmar Al Haili, presidente del club, reiteró su interés en llevar al astro argentino a Arabia, destacando que el aspecto económico no representa un obstáculo para él.

Presidente del Al Ittihad dejó en claro intereses por Lionel Messi. Foto: composición LR/vía X
Lionel Messi sigue siendo objetivo en Arabia Saudita. Se informó que Al Ittihad, club de la Liga Saudí que cuenta con figuras como Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho y Danilo Pereira, estaría interesado en volver a intentar ficharlo. Según el presidente del club, Anmar Al Haili, el dinero no sería un obstáculo para ver a Messi con la camiseta amarilla y negra, y el propio jugador podría elegir tanto su salario como la duración del contrato, según información que recoge el 'Diario Marca'.

Cabe señalar que Al Haili confirmó los contactos previos para intentar fichar a Messi, quien, tras dejar el PSG en 2023, decidió continuar su carrera en el Inter Miami.

PUEDES VER: Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: "Debe ser grato"

Lionel Messi sigue siendo objetivo de Al Ittihad

Según las palabras del presidente, le ofrecería al astro argentino un contrato donde podría ganar la cantidad que él quisiera. "Si Messi acepta firmar con el Al Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida", empezó diciendo.

"Sí, lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros. Rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia a pesar de haberlos convencido. Sin embargo, no dudó en rechazarla porque la familia es más importante que el dinero. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera", complementó.

"Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol", sentenció.

PUEDES VER: Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

¿Se irá Lionel Messi de Inter Miami?

Es importante destacar que Lionel Messi continúa en el Inter Miami y participará en la inauguración del nuevo estadio del club, prevista para mediados de este año.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos deseando que termine, vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y que la afición también lo disfrute", fueron las palabras de Leo cuando renovó con el conjunto rosado.

