Deportes

Cenaida Uribe pone en duda participación de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: "Te juro que me indigna"

La jefa de equipo de Alianza Lima plantea dudas sobre su participación, mencionando irregularidades que han suscitado un intenso debate en el ámbito deportivo.

Cenaida Uribe rompió su silencio y cuestiona el Sudamericano de Clubes. Foto: LR/Puro Vóley
Cenaida Uribe rompió su silencio y cuestiona el Sudamericano de Clubes. Foto: LR/Puro Vóley

Alianza Lima empezó con el pie derecho la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. El popular sexteto de La Victoria defiende la 'corona' y crece la expectativa por el Sudamericano de Clubes 2026. Sin embargo, según Cenaida Uribe, existe la posibilidad de que no participen. La jefa de equipo destacó diversas irregularidades y cuestionó la participación de las ‘blanquiazules’, lo que generó un intenso debate en el ámbito deportivo.

Lima será sede. Alianza Lima y Regatas Lima lograron su clasificación al alcanzar la final de la Liga Peruana de Vóley. A estos dos clubes se une la Universidad San Martín, que obtuvo su lugar gracias a un cupo adicional concedido al país anfitrión.

PUEDES VER: Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

lr.pe

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre la participación de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley?

La directiva de Alianza Lima no pudo ocultar su incomodidad. “La Federación nos manda un documento el 19 de diciembre y nos da como fecha límite el 5 de enero para confirmar tu participación y en la última línea dice que las jugadoras tienen que estar inscritas 45 días antes de la fecha de inicio del campeonato, entonces tendrías que estar inscrita hasta el 5 de enero”, declaró en 'Puro Vóley'.

Asimismo, cuestionó el formato. “Debajo de la manga nos sacan el viernes que San Martín está trayendo dos extranjeras más, entonces no cumple con las fechas, porque el viernes era 9 de enero. Obviamente están fuera de fecha, pero ya no sorprende; se sacan un as bajo la manga y hoy hay un nuevo documento, es manotazo de ahogado, estamos locos, es chicha total”, sentenció Cenaida Uribe.

PUEDES VER: Partidos de hoy, 13 de enero del 2026: ¿a qué hora y dónde ver la Copa del Rey, Carabao Cup y la Copa Italia?

lr.pe

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre las amenazas que recibió el DT de Alianza Lima?

Cenaida Uribe sorprendió a todos al relatar las constantes amenazas que recibe el DT aliancista. "En mi época no había teléfonos, pero ahora son tiempos diferentes. Les dije a las chicas que no lean mucho el celular. Es raro lo que está pasando, ya que no es habitual en el vóley. Al entrenador Facundo lo han amenazado de muerte varias veces. Es increíble que le escriban: 'Si no pones a tal jugadora, te matamos' Ya le hemos dicho a la policía para que hagan las investigaciones correspondientes", declaró la exvoleibolista en el podcast Puro Vóley.

