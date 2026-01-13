Vinicius Junior y otros seis jugadores no se despidieron de Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid | Foto: Getty Images/ Reuters/ Composición LR

La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid llegó a su fin, y un aspecto que marcará su paso por el club merengue es la compleja relación que mantuvo con varios jugadores de la plantilla, como Vinicius Junior, Fede Valverde y Jude Bellingham. Estos futbolistas nunca lograron conectar del todo con el técnico tolosarra. Esta tensión se evidenció aún más después de su salida, ya que muchos decidieron guardar silencio, sin ofrecer ninguna despedida al entrenador.

Los principales jugadores que optaron por no pronunciarse tras la salida de Xabi Alonso fueron Vinicius Junior y Jude Bellingham, quienes en los últimos meses habían protagonizado algunos desacuerdos con el entrenador español. En el caso del brasileño, la tensión surgió por algunas sustituciones y por ser relegado al banquillo en ciertos partidos. Por su parte, el inglés no estuvo de acuerdo con el nuevo rol que el técnico intentaba asignarle como mediocampista, alejándolo de su posición habitual cerca del área.

¿Hubo otros jugadores que no se despidieron de Xabi Alonso, además de Vinicius Junior y Jude Bellingham?

Aparte de los jugadores ya mencionados, hubo otros cinco que tampoco le dedicaron ninguna palabra de despedida al entrenador: Éder Militão, Franco Mastantuono, Brahim Díaz, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold.

Desde la otra cara de la moneda, varios jugadores también se despidieron de Xabi Alonso. El primero en hacerlo fue Kylian Mbappé, quien compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para el técnico. "Ha sido breve, pero un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y un gran conocimiento del fútbol. Te deseo mucha suerte en tu próximo capítulo", escribió Mbappé.

Además del francés, otros futbolistas del Real Madrid, como Thibaut Courtois, Dani Ceballos, Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, entre otros, también enviaron sus mejores deseos al tolosarra para su futura carrera.