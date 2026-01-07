HOYSuscripcion LR Focus

Calendario de la F1 2026: fechas, horarios y dónde ver carreras de los Grandes Premios de Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo contará con 30 carreras, incluyendo 24 regulares y 6 Sprints. Sin duda, destaca el nuevo circuito Madring para el GP de España, anunciado por la FIA.

La Fórmula 1 calienta los motores para volver por la puerta grande. Foto: Lr/ESPN

Calientan los motores. La Fórmula 1 se alista para volver en una exigente temporada que promete velocidad y adrenalina desde el domingo 8 de marzo en Circuito Albert Park, aunque los test inician el 26 de enero en Barcelona e incluso la pretemporada arranca en febrero. Todas los eventos de la F1 van por ESPN y Disney Plus. Es importante destacar que este año se estrena el circuito Madring para el España GP 2026.

Una campaña que genera expectativa con el nuevo reglamento en los vehículos, el regreso de Sergio 'Checo' Pérez, la nueva rivalidad entre la escudería McLaren y Red Bull de Max Verstappen.  Asimismo, podría marcar el retiro del histórico piloto Fernando Alonso.

lr.pe

Fechas y horarios para ver carreras de la Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 reveló la programación completa de los 24 Grandes Premios que conformarán la temporada 2026, incluyendo fechas y horarios de cada actividad programada para los fines de semana. Este año, el calendario se ampliará a un total de 30 carreras, ya que se incorporarán 6 Sprints a la agenda. "La grilla contará con 24 carreras regulares y otras 6 Sprints con el estreno del circuito en Madrid", anunció la FIA. Por este motivo, La República Deportes te juega el fixture oficial.

1- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 1.00

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

¿Dónde ver la Fórmula 1 2026 en Perú?

Los fanáticos de la F1 no quieren perderse ninguna carrera, los sprints y los picantes choques. Por ende, es indispensables que sigas ESPN y cuentes con la plataforma Disney Plays, ya que los evento automovilísticos serán transmitidos exclusivamente por esos 2 canales.


