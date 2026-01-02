Partidos de mañana, 3 de enero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo
Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y Copa Africana de Naciones.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? Este sábado 3 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (LaLiga, Premier League) y África (Copa Africana de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En la liga española, el puntero FC Barcelona saldrá por un triunfo de visita contra Espanyol. Por la liga inglesa, el también líder Arsenal puede mantener su ventaja de puntos sobre el Manchester City. Además, empiezan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.
Partidos de mañana, LaLiga de España
- Espanyol vs Barcelona
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de mañana, Premier League de Inglaterra
- Bournemouth vs Arsenal
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de mañana, Copa Africana de Naciones
- Senegal vs Sudán
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Claro Sports
- Mali vs Túnez
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Claro Sports.
Partidos de mañana, amistosos internacionales
- Monterrey vs Leones Negros (Copa Pacífica)
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 3
- Atlas vs Chivas (Copa Pacífica)
- Hora: 9.45 p. m.
- Canal: ESPN 3
Partidos de mañana, Kings World Cup Nations
- México vs Arabia Saudita
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Chile vs Países Bajos
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- España vs Brasil
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos de mañana, Liga Peruana de Vóley
- San Martín vs Kazoku No Perú
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Latina web
- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina
- Universitario vs Deportivo Wanka
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina