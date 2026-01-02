Partidos de mañana, 3 de enero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? Este sábado 3 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (LaLiga, Premier League) y África (Copa Africana de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En la liga española, el puntero FC Barcelona saldrá por un triunfo de visita contra Espanyol. Por la liga inglesa, el también líder Arsenal puede mantener su ventaja de puntos sobre el Manchester City. Además, empiezan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Partidos de mañana, LaLiga de España

Espanyol vs Barcelona

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de mañana, Premier League de Inglaterra

Bournemouth vs Arsenal

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de mañana, Copa Africana de Naciones

Senegal vs Sudán

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Claro Sports

Mali vs Túnez

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Claro Sports.

Partidos de mañana, amistosos internacionales

Monterrey vs Leones Negros (Copa Pacífica)

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN 3

Atlas vs Chivas (Copa Pacífica)

Hora: 9.45 p. m.

Canal: ESPN 3

Partidos de mañana, Kings World Cup Nations

México vs Arabia Saudita

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Chile vs Países Bajos

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney Plus

España vs Brasil

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos de mañana, Liga Peruana de Vóley