Deportes

Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

El arquero de la selección peruana sorprendió al revelar los objetivos que tiene con el popular club colombiano. Además, mandó un emotivo mensaje a la enorme hinchada de Cali.

Pedro Gallese reveló el objetivo de su fichaje en Cali. Foto: Lr/Win Sports.
Pedro Gallese quiere dejar huella en Deportivo Cali. El arquero de la selección peruana rompió su silencio y habló sobre los nuevos retos que se avecinan en la liga colombiana. Además, aseguró que una de las cosas que más le gustó y que lo convenció de fichar por Cali es el proyecto a largo plazo que tienen como institución.

El portero nacional recibió una rápida llamada del popular club colombiano para unirse al proyecto, tras salir de Orlando City. El 'Pulpo' expresó su entusiasmo por unirse a un club con una rica historia que busca retomar su protagonismo en el campeonato luego de varios años.

PUEDES VER: Luis Ramos se rinde a Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima: "Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo"

¿Qué dijo Pedro Gallese sobre su fichaje en Deportivo Cali?

El arquero peruano de 35 años destacó los objetivos trazados con Deportivo Cali. "Como todo el mundo sabe, Deportivo Cali es un equipo histórico, grande, que quiere un torneo internacional o a los primeros lugares y eso es motivante para el jugador, también pelear el campeonato y el próximo año pelear internacionalmente", reveló en una entrevista con Win Sports TV.

Asimismo, mandó un emotivo mensaje a los hinchas de Deportivo Cali. "Me he encontrado con un grupo bastante unido, humilde, con ganas de sacar esto adelante y eso creo que es lo principal para conseguir los objetivos. Me han contado con los hinchas son fieles al equipo, eso está muy bueno. Quiero agradecerles por todo el recibimiento que me han dado y vamos a pelear cosas muy importantes", sentenció Gallese.

PUEDES VER: Ignacio Buse se mete en el Top 100 del ranking ATP por primera vez: el tenis peruano empieza el 2026 con el pie derecho

¿Qué dijo la prensa colombiana sobre el fichaje de Pedro Gallese a Deportivo Cali?

En el programa VBAR no se cansaron de elogiarlo. "Me parece un arquero de altísima calidad, Es una buena contratación, ya que es un líder fuera y dentro de la cancha. Le doy 8 puntos. Ahora con su experiencia tendrá que competir contra el arquero Alejandro Rodríguez de 24 años", comentaron los periodistas deportivos. La expectativa por Gallese es alta por el Mundial 2018 y su amplia trayectoria.

PUEDES VER: Christian Cueva se ilusiona con Juan Pablo II en el arranque de la pretemporada: "Siempre soñamos con el título"

¿Cuándo debutaría Pedro Gallese con Deportivo Cali?

El primer partido de Pedro Gallese con el conjunto azucarero podría ser el amistoso ante Once Caldas, por el torneo de verano Serie Colombia. Dicho encuentro está previsto para el próximo sábado 10 de enero, en el estadio Palmaseca.



