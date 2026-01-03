Gabriel Santana será uno de los cuatro brasileños en el plantel de Sporting Cristal. Foto: captura de Entre Bolas/YouTube

Sporting Cristal va completando su plantel previo al inicio de la pretemporada. Algunos días después de la llegada del argentino Juan Cruz González, el siguiente en arribar a suelo peruano fue el brasileño Gabriel Santana, quien había sido el primer fichaje anunciado por el club rimense para este 2026.

El mediocampista de 35 años brindó sus primeras palabras como flamante 'jale' celeste el último viernes por la noche, poco después de su llegada a nuestro país. Según dijo, espera "ser feliz" en esta nueva etapa de su carrera, prometió esforzarse por ganar títulos y destacó el nivel de la Liga 1.

¿Qué dijo Gabriel Santana sobre Sporting Cristal y el fútbol peruano?

"Las expectativas son las mejores posibles y espero hacer un gran año con Sporting Cristal. Mi objetivo al llegar aquí es buscar títulos, ser feliz y espero que lo podamos conseguir", declaró Santana para la prensa deportiva presente en el aeropuerto Jorge Chávez.

Acerca de si conocía algo del fútbol peruano, el volante aseguró que "aquí se hace un fútbol de mucha calidad y velocidad. Espero adaptarme lo más rápido posible para entregar lo que todos esperan de mí".

También se refirió a su compatriota Paulo Autuori, a quien tendrá como DT. "Todos le tenemos respeto en Brasil y sabemos de sus cualidades. Espero que pueda encajar lo más rápido posible en su esquema de juego", manifestó.

¿Qué jugadores brasileños tendrá Sporting Cristal?

Gabriel Santana se unirá a Santiago Cazonatti y Felipe Vizeu como parte de la delegación brasileña en el conjunto cervecero. Además, Cristiano da Silva, cuya llegada está pendiente, también integrará este grupo.