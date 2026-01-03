HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Gabriel Santana, primer fichaje de Sporting Cristal, ilusionado con el fútbol peruano: "Aquí se juega con mucha calidad"

El mediocampista brasileño, quien fue el primer refuerzo en ser anunciado por el club rimense, aseguró que buscará "ser feliz" en su nuevo equipo y conseguir el título de la Liga 1.

Gabriel Santana será uno de los cuatro brasileños en el plantel de Sporting Cristal. Foto: captura de Entre Bolas/YouTube
Gabriel Santana será uno de los cuatro brasileños en el plantel de Sporting Cristal. Foto: captura de Entre Bolas/YouTube

Sporting Cristal va completando su plantel previo al inicio de la pretemporada. Algunos días después de la llegada del argentino Juan Cruz González, el siguiente en arribar a suelo peruano fue el brasileño Gabriel Santana, quien había sido el primer fichaje anunciado por el club rimense para este 2026.

El mediocampista de 35 años brindó sus primeras palabras como flamante 'jale' celeste el último viernes por la noche, poco después de su llegada a nuestro país. Según dijo, espera "ser feliz" en esta nueva etapa de su carrera, prometió esforzarse por ganar títulos y destacó el nivel de la Liga 1.

PUEDES VER: Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal: ¿qué club tiene a los '9' con más goles en la última temporada?

lr.pe

¿Qué dijo Gabriel Santana sobre Sporting Cristal y el fútbol peruano?

"Las expectativas son las mejores posibles y espero hacer un gran año con Sporting Cristal. Mi objetivo al llegar aquí es buscar títulos, ser feliz y espero que lo podamos conseguir", declaró Santana para la prensa deportiva presente en el aeropuerto Jorge Chávez.

Acerca de si conocía algo del fútbol peruano, el volante aseguró que "aquí se hace un fútbol de mucha calidad y velocidad. Espero adaptarme lo más rápido posible para entregar lo que todos esperan de mí".

Gabriel Santana llega libre al club rimense tras su paso por Mirassol. Foto: Sporting Cristal

Gabriel Santana llega libre al club rimense tras su paso por Mirassol. Foto: Sporting Cristal

También se refirió a su compatriota Paulo Autuori, a quien tendrá como DT. "Todos le tenemos respeto en Brasil y sabemos de sus cualidades. Espero que pueda encajar lo más rápido posible en su esquema de juego", manifestó.

PUEDES VER: Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

lr.pe

¿Qué jugadores brasileños tendrá Sporting Cristal?

Gabriel Santana se unirá a Santiago Cazonatti y Felipe Vizeu como parte de la delegación brasileña en el conjunto cervecero. Además, Cristiano da Silva, cuya llegada está pendiente, también integrará este grupo.

