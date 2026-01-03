HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima anunció la compra del pase de Alan Cantero hasta el 2028: "Se queda donde quiere estar"

A través de sus redes sociales, club 'blanquiazul' anunció la continuidad de Alan Cantero por los próximas 3 temporadas.

Alianza Lima anunció la compra del pase de Alan Cantero hasta el 2028. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima anunció la compra del pase de Alan Cantero hasta el 2028. Foto: Alianza Lima

Renueva su vínculo con los 'blanquiazules'. Alianza Lima hizo oficial la extensión del contrato de Alan Cantero hasta el 2028. El delantero es uno de los extranjeros que será parte del plantel 'íntimo' para esta temporada 2026, donde disputarán la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores. a conocer la extensión de vínculo del argentino Alan Cantero por tres temporadas más.

Si bien se decía que era difícil mantener al atacante en el equipo, desde la institución 'blanquiazul' hicieron efectiva la opción de compra del jugador. Con ello, usaron sus redes sociales para hacer el anuncio de la continuidad del argentino. "Alan Cantero se quedad donde quiere estar", fue el mansaje que publicó Alianza Lima.

larepublica.pe

PUEDES VER: Federico Girotti advierte a Universitario antes de la pretemporada con Alianza Lima: "No me importa que haya salido 3 veces campeón"

Alianza Lima hizo oficial la continuidad de Alan Cantero

El club 'blanquiazul' llegó a un acuerdo con Godoy Cruz, quien era dueño del pase, para tener al delantero como parte de la institución de La Victoria. "No es cuestión de ofertas, es convicción", fue el mensaje que añadió Alianza Lima en la publicación donde hicieron oficial la continuidad del argentino. Tengamos en cuenta que el acuerdo es hasta finales del 2028, dejando a Godoy Cruz con el 20% del pase en caso se de una futura venta.

Hubieron rumores que vinculaban al futbolista de 27 años con Universitario, ya que, se dieron acercamientos por parte del club 'crema' con el representante del futbolista. Esta temporada, Cantero participó en 32 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Anotó 5 goles y brindó 4 asistencias.

PUEDES VER: Jairo Vélez se olvida de Universitario al llegar a Lima para arrancar la pretemporada: "Mi cabeza está en Alianza"

¿En qué equipos ha jugado Alan Cantero?

El delantero argentino ha pasado por distintos equipos en el fútbol argentino, sobre todo porque fue cedido por Godoy Cruz. Pasó por clubes de primera y segunda división, previo a llegar a Alianza Lima, donde está viviendo su primera experiencia en un club fuera de su país. Esta es la lista de clubes por donde pasó el atacante:

  • Peñarol de San Juan (Argentina)
  • Godoy Cruz (Argentina)
  • CA Estudiantes (Argentina)
  • Barracas Central (Argentina)
  • Alianza Lima (Perú)
