Marcos López, llamado a ser uno de los referentes en esta selección peruana, pidió a los hinchas ilusionarse con este nuevo proceso

¡El capitán del futuro! Marcos López es llamado a ser el referente en esta nueva camada de la selección peruana que mira como principal objetivo clasificar al Mundial 2030. Con experiencia en clubes de Estados Unidos, Países Bajos y con un excelente presente en el Copenhague de Dinamarca, el lateral zurdo de 25 años hizo un llamado a toda la afición nacional para que vuelvan a confiar en un equipo joven y con hambre de gloria.

Los dirigidos interinamente por Manuel Barreto enfrentarán este martes a Chile en Sochi (12:00 p.m.) y tanto López como el resto de seleccionados esperan cerrar el año con un triunfo que los motive más para lo que se viene.

“Tengan tranquilidad y paciencia en este nuevo proceso que está queriendo formar desde la cabeza de Jean (Ferrari) con Manuel (Barreto) ahora, que la verdad me parecen grandes personas. A Manuel ya lo tuve antes y creo que es un gran entrenador, sabe lo que hace, lo que trabaja, y cómo lleva a los jóvenes eso también es importante”, remarcó en conferencia.

“El hincha obviamente va a pedir resultados, va a querer siempre ganar los partidos, que nosotros también cómo profesionales que defendemos el escudo queremos ganar siempre, desde ahí que confíen, que crean en este nuevo proceso, que va a ser duro porque hay muchos jóvenes, pero hay que darle con todo. El grupo está ilusionado con lograr grandes cosas y este proceso ilusiona para nosotros”, añadió López, quien también se dio tiempo para hablar sobre su nuevo rol y los más jóvenes que se han unido en este proceso.

“Hay muchos jóvenes que se identifican con el escudo, son buenas personas y de ahí en adelante desearles lo mejor. Tienen mucho talento, pero hay que acompañarlo de profesionalismo, trato de conversar con cada uno de ellos, con algunos tengo más afinidad que otros, pero trato de asumir de a pocos ese rol”, sentenció.