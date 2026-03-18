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Alianza Lima anunció comunicación con la FPF por nuevo reglamento contra el racismo: "Ponemos en copia a la Liga 1, Conmebol y la FIFA"

José Asti, gerente legal del club íntimo, informó las medidas que viene tomando su institución ante los "retrocesos" en las normativas contra la discriminación en el fútbol peruano.

José Asti calificó como una incongruencia con la normativa internacional los cambios en el reglamento a las sanciones contra el racismo. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
José Asti calificó como una incongruencia con la normativa internacional los cambios en el reglamento a las sanciones contra el racismo. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

Tras conocerse las modificaciones al Reglamento Único Disciplinario que regirán a partir de ahora en la Liga 1, uno de los clubes que más enérgicamente se mostró en desacuerdo fue Alianza Lima. A través de un comunicado oficial, el club íntimo expresó su "profunda preocupación" por lo que consideró "un retroceso en la lucha contra el racismo".

Entre otras medidas, el gerente legal de la institución blanquiazul, José Asti, anunció que ya envió una comunicación formal a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a esta cuestión. Además, indicó que también podrá en conocimiento de esta situación a organismo internacionales como la Conmebol y la FIFA.

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Gerente legal de Alianza Lima: "No podemos pasar de una severidad 10 a 2"

"Ya enviamos una comunicación formal a la FPF, estamos poniendo en copia a la Liga 1, a la Conmebol y a la FIFA respecto de que no puede haber retrocesos en normativas que tengan que ver con racismo y discriminación. No podemos pasar de una severidad 10 en un reglamento a una 2. No hay ninguna congruencia con los estándares internacionales que se manejan hoy en día", declaró Asti en L1 Max.

El abogado hizo hincapié en que, de acuerdo a la fecha en que fue enviado el oficio a los clubes y la Liga 1, el nuevo reglamento debería aplicar desde el último lunes 16 de marzo. Es decir que cualquier incidente de racismo producido antes de ese día debería ser evaluado con las anteriores normativas.

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¿Qué cambios aplicará el nuevo reglamento disciplinario de la Liga 1?

Uno de los puntos que más llamó la atención del nuevo reglamento es el que establece las sanciones para los clubes en casos de racismo. Anteriormente, se aplicaba una multa económica de 2 UIT y la prohibición para el equipo infractor de jugar con público su próximo partido en condición de local.

Ahora, en cambio, se indica que el castigo será de 5 UIT y se limitará el número de espectadores, salvo que ello le genere una pérdida económica significativa al club sancionado. En dicho caso, se reduciría la multa a solo una UIT.

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