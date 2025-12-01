HOYSuscripcion LR Focus

Un peruano más en el extranjero: Alexander Lecaros abandona Comerciantes Unidos para volver al fútbol brasileño tras 4 años

Después de tener una correcta temporada con el equipo de Cutervo, Alexander Lecaros regresará a Brasil tras fichar por club de la cuarta división.

Alexander Lecaros jugó en Botafogo de la liga de Brasil. Foto: composición LR/Instagram

El mediocampista peruano Alexander Lecaros concretará su regreso al fútbol brasileño, tras aprobarse su fichaje por Sampaio Corrêa, equipo que milita en la Serie D del fútbol de Brasil. Así lo informó recientemente el medio especializado RTI Esporte, tras confirmarse que el fichaje será por 2 años y será presentado en los próximos días.

Después de cuatro temporadas jugando en el fútbol peruano —pasando por clubes como Comerciantes Unidos, Cienciano, Carlos A. Mannucci y Cusco FC—, Lecaros opta nuevamente por buscar continuidad y proyección internacional.

Alexander Lecaros jugará en la cuarta división del fútbol brasileño

Su experiencia en Brasil no es nueva: ya vistió la camiseta de Botafogo, con el que disputó unos 15 partidos en 2020. Ahora, con 26 años, el volante peruano intentará consolidarse, ganar ritmo, rendimiento y visibilidad en una liga extranjera, con la ambición de relanzar su carrera.

Según la información, Sampaio Corrêa acordó la compra del 80 % del pase de Lecaros, en lo que se entiende como un compromiso serio por parte del club hacia su nuevo refuerzo.

Para Lecaros, la oportunidad llega tras una campaña aceptable en Comerciantes Unidos: contribuyó con 1 gol y 3 asistencias, demostrando su capacidad ofensiva desde el mediocampo.

¿Cuál es el actual valor de Alexander Lecaros?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Alexander Lecaros tiene un valor en el mercado de 175.000 euros.

