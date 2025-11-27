HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 LAS 10 DEL DÍA EN VIVO PROGRAMA del 27/11/25

Deportes

Stefano Peschiera ganó la medalla de oro en Vela en estos Juegos Bolivarianos y el Team Perú ya suma 19

Los deportistas nacionales Florencia Chiarella, Adriana Barrón, y el dúo Ismael Muelle y María Gracia Vegas (Vela) también obtuvieron el primer lugar en esta nueva jornada.

Stefano Peschiera ganó en la modalidad ILCA7.
Stefano Peschiera ganó en la modalidad ILCA7. | IPD

El deporte de Vela le ha otorgado al Perú cuatro medallas de oro más y ya son un total de 19 en estos Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025. Stefano Peschiera encabezó al equipo peruano que conquistó el primer lugar en la modalidad ILCA 7, un logro en las aguas de la Bahía de Paracas que considera especialmente significativo.

“Es mi primera medalla de oro bolivariana y la obtuve aquí, en Perú. Hemos dejado al país en un lugar muy alto en la vela. Este triunfo es por el deporte peruano. Es importante poder siempre defender la casa. Gracias a los directivos, voluntarios, organizadores y los deportistas que lo han dado absolutamente todo por estar aquí y representar al país. A pesar de las adversidades hemos demostrado que con la unión todo es posible. ¡Arriba Perú!”, declaró el medallista olímpico en París 2024 luego de su prueba.

El dominio peruano en este deporte se reafirmó con las medallas de oro obtenidas también por Florencia Chiarella en ILCA 6 Femenino, Adriana Barrón en sunfish femenino y la dupla conformada por María Gracia Vegas e Ismael Muelle en snipe, quienes mostraron regularidad y precisión en todas las pruebas.

Junto a ellos se unieron Alessandro de Souza, Asier Cilloniz, Francisco Boza en Tiro deportivo Trap equipo masculino. Y Brianda Rivera, Claudia Sánchez, Liz Carrión - Tiro deportivo pistola 25m equipo femenino.

El Team Perú suma 19 medallas de oro, 26 de plata y 37 de bronce, con un total de 82 preseas en estos Juegos Bolivarianos 2025.

Notas relacionadas
Team Perú acumula 13 medallas de oro en estos Juegos Bolivarianos 2025

Team Perú acumula 13 medallas de oro en estos Juegos Bolivarianos 2025

LEER MÁS
Carlos Zegarra: “El IPD no necesita parches, sino una cirugía mayor”

Carlos Zegarra: “El IPD no necesita parches, sino una cirugía mayor”

LEER MÁS
Movistar TV transmite los XX Juegos Bolivarianos 2025

Movistar TV transmite los XX Juegos Bolivarianos 2025

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

LEER MÁS
Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Franco Navarro habla sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima y señala: “Tengo que pensar en el futuro del equipo”

Franco Navarro habla sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima y señala: “Tengo que pensar en el futuro del equipo”

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Jefferson Farfán llama “padre” a Gustavo Costas luego que lo eligiera como el mejor jugador que dirigió: “No olvidaré lo que decías”

Jefferson Farfán llama “padre” a Gustavo Costas luego que lo eligiera como el mejor jugador que dirigió: “No olvidaré lo que decías”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Deportes

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Fan Fest de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025