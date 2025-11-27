El deporte de Vela le ha otorgado al Perú cuatro medallas de oro más y ya son un total de 19 en estos Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025. Stefano Peschiera encabezó al equipo peruano que conquistó el primer lugar en la modalidad ILCA 7, un logro en las aguas de la Bahía de Paracas que considera especialmente significativo.

“Es mi primera medalla de oro bolivariana y la obtuve aquí, en Perú. Hemos dejado al país en un lugar muy alto en la vela. Este triunfo es por el deporte peruano. Es importante poder siempre defender la casa. Gracias a los directivos, voluntarios, organizadores y los deportistas que lo han dado absolutamente todo por estar aquí y representar al país. A pesar de las adversidades hemos demostrado que con la unión todo es posible. ¡Arriba Perú!”, declaró el medallista olímpico en París 2024 luego de su prueba.

El dominio peruano en este deporte se reafirmó con las medallas de oro obtenidas también por Florencia Chiarella en ILCA 6 Femenino, Adriana Barrón en sunfish femenino y la dupla conformada por María Gracia Vegas e Ismael Muelle en snipe, quienes mostraron regularidad y precisión en todas las pruebas.

Junto a ellos se unieron Alessandro de Souza, Asier Cilloniz, Francisco Boza en Tiro deportivo Trap equipo masculino. Y Brianda Rivera, Claudia Sánchez, Liz Carrión - Tiro deportivo pistola 25m equipo femenino.

El Team Perú suma 19 medallas de oro, 26 de plata y 37 de bronce, con un total de 82 preseas en estos Juegos Bolivarianos 2025.