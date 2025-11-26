HOYSuscripcion LR Focus

Team Perú acumula 13 medallas de oro en estos Juegos Bolivarianos 2025

Gracias a Renzo Fukuda (Esgrima), Alonso Escudero y Rafael Gálvez (Squash), Brianda Rivera, Liz Carrión y Claudia Sánchez; y Daniel Vizcarra, Miguel Mejía, Diego Morin (Tiro).

Alonso Escudero y Rafael Gálvez (Squash) ganaron la presea dorada.
Alonso Escudero y Rafael Gálvez (Squash) ganaron la presea dorada. | IPD

Ha sido una buena jornada para el Team Perú en estos Juegos Bolivarianos 2025. El día empezó con una medalla de oro para el Squash. En dobles masculino Alonso Escudero y Rafael Gálvez se quedaron con el primer lugar tras derrotar en la final a los hermanos Edwin y Junior Enríquez de Guatemala en una definición que duró casi una hora (11-6, 5-11 y 11-10).

“Llevamos casi cuatro años jugando juntos y se ha visto reflejado en este resultado. Ahora nuestro siguiente objetivo es ganar el oro en los Panamericanos Lima 2027”, expresó Rafael.

Los siguientes deportistas en regalarnos la segunda y tercera presea dorada del día fueron Daniel Vizcarra, Miguel Mejía, Diego Morin en Tiro deportivo - Rifle 3 posiciones 50 m - equipo masculino. En femenino, Brianda Rivera, Liz Carrión, Claudia Sánchez - Tiro deportivo - Pistola 25 m también se subieron a lo más alto del podio

El Esgrima no se quedó atrás y Renzo Fukuda también se quedó con la de oro en la modalidad florete individual masculina, luego de vencer en una disputada final al venezolano Janderson Briceño, con un marcador de 15-5, en el Polideportivo 1 de la Videna IPD.

Con estas cuatro preseas doradas, el Team Perú acumula ya en el tablero general 13. Antes ganaron Ferdinan Cereceda (Atletismo), Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano (Tiro), David Bardalez (Levantamiento de pesas), Rafaela Fernandini (Natación), Nicolás Pacheco (Tiro), Daniella Borda (Tiro), José Padilla, Kerry Paucar, Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza y Rodrigo Cueva – Dota 2 (E-Sports), Alexia Arenas y Diego Morín (Tiro) y María Luisa Doig (Esgrima).

