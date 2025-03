El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó una gran controversia tras la definición por penales. El equipo ‘colchonero’, dirigido por Diego Simeone, se quedó a las puertas de la clasificación después de que el árbitro polaco, Szymon Marciniak, anulara un disparo ejecutado por Julián Álvarez, quien resbaló y tocó dos veces el balón antes de tocar las redes del cuadro ‘merengue’.

Las protestas desde el banquillo rojiblanco no tardaron en aparecer, y Diego Simeone fue uno de los más enérgicos en sus reclamos. Sin embargo, tras el encuentro, Thibaut Courtois respondió con dureza a las declaraciones del técnico argentino y dejó en claro su postura sobre lo sucedido en la tanda de penales y acusó al estratega de victimismo excesivo.

Thibaut Courtois le respondió a Diego Simeone, quien se quejó por polémico penal anulado

El portero belga del Real Madrid no se guardó nada y expresó su molestia tras las críticas de Diego Simeone hacia el arbitraje. En declaraciones posteriores al partido, Thibaut Courtois fue contundente: “Estoy harto de este victimismo, de siempre llorar por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España, ni en Europa. Al final lo han visto claro y, por eso, lo han anulado”, declaró.

Las palabras del guardameta reflejan su malestar con las constantes críticas del Atlético de Madrid hacia el arbitraje en partidos claves. Además, Courtois consideró que el planteamiento del equipo de Simeone pudo haber sido un error desde el inicio: “Si vas ganando 1-0 desde el minuto 1 y no buscas el segundo... ahí está el fallo de su partido”, añadió.

Las declaraciones de Courtois avivan una rivalidad que lleva años entre el portero y el club ‘colchonero’. Desde su fichaje por el Real Madrid en 2018, el belga ha sido constantemente criticado por los aficionados del Atlético de Madrid, quienes no olvidan su pasado rojiblanco. En 2019, su placa en el estadio del Atlético fue vandalizada, y cada vez que visita el Metropolitano recibe abucheos.

Diego Simeone protagonizó discusión con periodista tras eliminación

La polémica no terminó en el campo de juego, ya que en la conferencia de prensa posterior al partido, Diego Simeone protagonizó un tenso cruce con un periodista que le preguntó sobre el doble toque de Julián Álvarez antes de ejecutar su penal. Frente a ello, el ‘Cholo’ cuestionó a los presentes si es que alguien estaba totalmente seguro que el delantero argentino impacta el balón en dos ocasiones.

“Una pregunta a ustedes, por ahí ustedes lo vieron, yo no lo vi. ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? (...) No tengas miedo, si tienes miedo porque después te van a retar, no hables. ¿Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián? Levanta la mano. No la levanta nadie, listo. Otra pregunta”, indicó Simeone.