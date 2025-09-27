Mr. Peet elogió la campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 pese a la eliminación ante Universidad de Chile en cuartos de final. | Foto: Composición LR/ YouTube de Mr. Peet/ Difusión

Tras la derrota, diversos periodistas deportivos y comunicadores comentaron el resultado de Alianza Lima. Uno de ellos fue Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, quien en su programa de YouTube ‘Madrugol’ analizó la eliminación del equipo victoriano y, lejos de reprochar su rendimiento en el torneo, lo llenó de elogios. “Fue el rostro del Perú para el mundo”, afirmó.

Cabe mencionar que Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final tras perder 2-1 ante Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El conjunto chileno se impuso al elenco ‘blanquiazul’ con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano. Aunque Erick Castillo descontó para el equipo de La Victoria en el segundo tiempo, el gol no fue suficiente, ya que en la ida ambas escuadras habían empatado 0-0 en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

¿Qué dijo Mr. Peet sobre la derrota de Alianza Lima?

Mr. Peet destacó la campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana como meritoria, a pesar de la eliminación en cuartos de final. “La diferencia fue un gol (...). Cómo no sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado este año”, señaló. Además, valoró que el cuadro íntimo asumiera con decisión el reto de buscar el título continental. “Yo lo aplaudo. Era ahora o nunca”, agregó.

Por otra parte, el periodista peruano afirmó que no tenía dudas de que Alianza Lima jugará la Copa Libertadores en 2026. “Lo que ha conseguido Alianza este año solo podía ser igualado por Flamengo o Palmeiras”, finalizó.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Cienciano del Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, este domingo 28 de septiembre a las 6.00 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.