HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Deportes

Mr. Peet llena de elogios a Alianza Lima pese a eliminación de la Copa Sudamericana: "Fue el rostro del Perú para el mundo"

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final tras perder 2-1 ante Universidad de Chile. A pesar de la dura derrota, periodistas peruanos como Mr. Peet elogiaron la campaña del equipo 'blanquiazul'.

Mr. Peet elogió la campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 pese a la eliminación ante Universidad de Chile en cuartos de final.
Mr. Peet elogió la campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 pese a la eliminación ante Universidad de Chile en cuartos de final. | Foto: Composición LR/ YouTube de Mr. Peet/ Difusión

Tras la derrota, diversos periodistas deportivos y comunicadores comentaron el resultado de Alianza Lima. Uno de ellos fue Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, quien en su programa de YouTube ‘Madrugol’ analizó la eliminación del equipo victoriano y, lejos de reprochar su rendimiento en el torneo, lo llenó de elogios. “Fue el rostro del Perú para el mundo”, afirmó.

Cabe mencionar que Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final tras perder 2-1 ante Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El conjunto chileno se impuso al elenco ‘blanquiazul’ con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano. Aunque Erick Castillo descontó para el equipo de La Victoria en el segundo tiempo, el gol no fue suficiente, ya que en la ida ambas escuadras habían empatado 0-0 en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

PUEDES VER: Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: “El mejor defensor del fútbol peruano”

lr.pe

¿Qué dijo Mr. Peet sobre la derrota de Alianza Lima?

Mr. Peet destacó la campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana como meritoria, a pesar de la eliminación en cuartos de final. “La diferencia fue un gol (...). Cómo no sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado este año”, señaló. Además, valoró que el cuadro íntimo asumiera con decisión el reto de buscar el título continental. “Yo lo aplaudo. Era ahora o nunca”, agregó.

Por otra parte, el periodista peruano afirmó que no tenía dudas de que Alianza Lima jugará la Copa Libertadores en 2026. “Lo que ha conseguido Alianza este año solo podía ser igualado por Flamengo o Palmeiras”, finalizó.

PUEDES VER: Mr. Peet revela el fuerte motivo por el que Jhoao Velásquez no habría jugado en la caída 4-3 de Alianza Lima: "Tiene que ver con la disciplina"

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Cienciano del Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, este domingo 28 de septiembre a las 6.00 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Notas relacionadas
Alineaciones Alianza Lima versus Cienciano en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Alineaciones Alianza Lima versus Cienciano en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

LEER MÁS
Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: "Expones al jugador"

Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: "Expones al jugador"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

LEER MÁS
Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

LEER MÁS
Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

LEER MÁS
Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

LEER MÁS
¡Golazo maradoniano en la Liga 1! Carlos López se llevó a todos en el Alianza Universidad vs Sport Boys y anotó descomunal tanto

¡Golazo maradoniano en la Liga 1! Carlos López se llevó a todos en el Alianza Universidad vs Sport Boys y anotó descomunal tanto

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota