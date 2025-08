Olimpia vs Cerro Porteño EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el superclásico de Paraguay?

¿A qué hora juegan Olimpia vs Cerro Porteño EN VIVO Y EN DIRECTO por la Primera División de Paraguay? El superclásico paraguayo se disputará este domingo 3 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Antonio Aranda Encina y será transmitido por la señal de Tigo Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Olimpia llega a este partido tras ganarle por la mínima diferencia a Recoleta FC en la jornada pasada del Clausura. Cerro Porteño, por su parte, viene de imponerse por 3-2 a 2 de Mayo. Ambos equipos se enfrentarán por tercera vez en lo que va de la temporada.

¿A qué hora juegan Olimpia vs Cerro Porteño?

En Perú, el encuentro entre Olimpia vs Cerro Porteño comenzará desde las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica.

México: 4.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela, Chile: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 a. m. (jueves 23).

¿Dónde ver Olimpia vs Cerro Porteño?

En territorio paraguayo, la transmisión por TV del Olimpia vs Cerro Porteño estará a cargo de Tigo Sports (canal 100 de Tigo), señal que cuenta con los derechos televisivos del fútbol paraguayo.

¿Dónde sintonizar Olimpia vs Cerro Porteño vía Tigo Sports?

Si quieres ver el enfrentamiento entre Olimpia vs Cerro Porteño por Tigo Sports, sintoniza estos canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

Olimpia vs Cerro Porteño: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este nuevo superclásico.

Olimpia: Verza, Paredes, Capasso, Vargas, Cardozo, Pérez, Leguizamon, Bogado, Quintana, Gonzalez y Alcaraz.

Verza, Paredes, Capasso, Vargas, Cardozo, Pérez, Leguizamon, Bogado, Quintana, Gonzalez y Alcaraz. Cerro Porteño: Arias, Riveros, Quintana, Velázquez, Dominguez, Giménez, Peralta, Domínguez, Araújo, Iturbe y Torres.

¿Cómo ver Olimpia vs Cerro Porteño ONLINE?

Para que no te pierdas el superclásico entre Olimpia vs Cerro Porteño por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports con tu número de cliente o descarga la app Tigo Sports (solo en Paraguay). Si no tienes acceso a ninguna de estas vías, también puedes informarte a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.