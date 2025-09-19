Alianza Lima empató 0-0 ante U de Chile, en el Estadio Alejandro Villanueva, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito dejó buenas sensaciones, ya que resistió el resultado con un jugador menos. Las tribunas de 'Matute' explotaron con la entrega del once titular y con el gol de Fernando Gaibor, aunque fue anulado. Por este motivo, el exárbitro Winston Reátegui rompió su silencio y aclaró la polémica del partido.

El expresidente de la CONAR y exárbitro FIFA fue consultado por el gol anulado de Alianza Lima, tras una extraña mano de Kevin Quevedo previo al gol de Fernando Gaibor. El juez principal desaprobó la decisión del VAR y el cuerpo arbitral e incluso argumentó su contundente declaración.

¿Qué dijo el exárbitro FIFA sobre el gol anulado de Alianza Lima ante U de Chile?

El árbitro Abatti fue convocado por el VAR para revisar una jugada crucial y, tras unos momentos de análisis, decidió no validar el gol que había puesto a Alianza Lima en ventaja. Esta decisión generó un clima de descontento entre los aficionados blanquiazules presentes en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

"La mano intencionada es la jugada más complicada de resolver en el fútbol, existen consideraciones que los árbitros tienen que tener: en ampliar un espacio y tener un movimiento adicional. En este caso es un balón largo donde ambos jugadores van a la disputa y el defensor chileno cabecea y de ahí impacta en la mano de Quevedo, que está saltando, el aliancista no tiene cómo saber dónde va a ir el balón después de ser jugado por el defensor chileno, no considero que controle el balón con la mano", explicó Wiston Reátegui.

"Es mano, pero no para ser sancionable, no es intencionada, el gol debió validarse. Sin duda, tomaron una mala decisión", sentenció Reátegui en el programa de L1 MAX. El control de Quevedo y la anotación de Gaibor pudo cambiar el rumbo de la serie.

Las últimas expulsiones de Carlos Zambrano con Alianza Lima en torneos Conmebol

Carlos Zambrano no ha podido disputar los 90 minutos de juego en 4 partidos de competiciones de clubes internacionales durante 2025, incluidas todas las llaves que Alianza Lima ha disputado en la Copa Sudamericana. El defensa de 36 años enfrenta señalamientos por su vehemencia y por dejar constantemente al conjunto blanquiazul con un hombre menos.

Estos fueron los últimos 6 partidos de Zambrano en torneos Conmebol: