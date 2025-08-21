HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

La violencia reina en el fútbol sudamericano: al menos 20 heridos en el Independiente vs. U. de Chile

Violentos incidentes por los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó tres heridos de gravedad. Aún no hay sanciones.

Disturbios en el estadio Libertadores de América.
Disturbios en el estadio Libertadores de América. | AFP

¿En qué momento el fútbol pasó de ser una fiesta que reúne a miles de personas a un escenario donde casi siempre reina la violencia? Si bien el fútbol sudamericano tiene muchos escándalos extradeportivos, lo ocurrido la noche del último miércoles entre estos mal llamados hinchas de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, traspasó todos los límites. 

El compromiso por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana transcurría con total normalidad con un empate 1-1 que clasificaba a los cuartos de final al cuadro chileno. Pero sobre la media hora de juego empezaron los disturbios. Barras bravas de la ‘U’, ubicados en una bandeja superior, destruyeron un baño y comenzaron a lanzar objetos hacia la parcialidad de Independiente, que se encontraban en la parte baja. Según contaron los fanáticos, les tiraron material fecal, orine e incluso hasta un inodoro.

A partir de ese momento el clima se tornó hostil y en el entretiempo todo se agravó. Se prendió fuego a la tribuna y empezaron a romper las butacas. Por si fuera poco, tiraron juegos pirotécnicos con dirección a la facción del ‘Rojo’. Esto enardeció todos. Apenas se jugaron unos minutos del complemento y los incidentes no se detuvieron. Pese a que los jugadores de U. de Chile pidieron calma a su gente, el caos continuó. En ese momento la Conmebol canceló el partido y la policía local empezó a desalojar a los vándalos.

La policía argentina reprimió con violencia, aunque algunos hinchas chilenos quedaron atrapados dentro del estadio, siendo posteriormente acorralados por la afición local, quienes golpearon sin piedad en un linchamiento que dejó al menos 20 heridos, tres de ellos de gravedad. La facción de Independiente mostró dentro de las tribunas banderolas, camisetas y ropas de la U. de Chile colgadas como “trofeos”.

Tras lo sucedido, el presidente de Chile, Gabriel Boric, utilizó sus redes sociales para responsabilizar a la organización por lo sucedido.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías”, posteó.

La Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó la cancelación del partido y que “se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”.

Este lamentable incidente dio la vuelta al mundo y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, repudió la barbarie ocurrida en Avellaneda.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo. Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, dijo Infantino, a la espera de las sanciones correspondientes.

