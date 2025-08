Recientemente, Víctor Guzmán dejó Alianza Lima para iniciar una nueva etapa en el Sporting de Lisboa de Portugal, club que ha visto pasar por sus filas a varios jugadores hoy consolidados en el fútbol internacional. Sin embargo, en una reciente entrevista, el exjugador Flavio Maestri recordó al delantero cuando trabajaba con él en la selección peruana sub-17.

Maestri señaló que siempre lo ayudó a ubicarse mejor en el campo y a comprender el juego. Además, destacó que hacían trabajos personalizados porque consideraba que Guzmán era un delantero muy prometedor, ya que tenía talla, potencia y una buena zurda, cualidades que espera que demuestre en Portugal.

¿Qué dijo Flavio Maestri sobre Víctor Guzmán?

Durante la entrevista, el 'Tanque' comentó que el jugador de 19 años tiene todas las condiciones necesarias para destacar.

"Con Víctor Guzmán trabajábamos de forma individual en la selección peruana, sobre saber ubicarse, comprender un poco el juego, qué manda el juego. Con él tratábamos que coja eso y lo incorpore a lo buen jugador que es", explicó en un primer momento para 'Meta Fútbol'.

"Tiene buena talla, potencia, buena zurda. Entonces, tiene que aprovechar más sus condiciones y saber moverse en el campo. Para mí es importante eso, ojalá le vaya bien y que tenga muchos años afuera", agregó el exjugador.

PUEDES VER: Alianza Lima jugará ante Ayacucho FC por primera vez en estadio con una de las mejores canchas de la Liga 1 2025

Flavio Maestri y su gran consejo para Víctor Guzmán tras dejar Alianza

Maestri también manifestó que es importante que Guzmán se adapte al nuevo entorno que encontrará en el Sporting de Lisboa, y espera que logre mantenerse muchos años en el fútbol del exterior.

"Uno cuando va al extranjero, a veces piensa muchas cosas cuando no está en su país, en cuanto a entrenamientos, vida futbolística. Uno debe adaptarse a eso y no esperar que se adapten a ti. No se puede decir que se entrena diferente, que se haga lo otro diferente, que en Perú no se hacía esto o lo otro, se comienza a tener esa disyuntiva, y no. Se debe ir afuera y adaptarse al sitio donde se va, que es un fútbol más moderno, con tecnología, nuevas herramientas. Uno debe pensar en entrenar y adaptarse para triunfar, debe mentalizarse en eso".