Flavio Maestri se pronunció tras su sorpresiva salida de la dirección técnica de ADA Jaén, club que compite en la Liga 2 de Perú. Luego de solo dirigir dos compromisos, el exgoleador de la selección peruana reveló que su desvinculación no se debió únicamente a los resultados obtenidos en el arranque del torneo de ascenso.

En medio de este panorama, el exfutbolista y ahora entrenador señaló que no está dispuesto a negociar actos de indisciplina en ninguno de sus equipos.

Flavio Maestri explica por qué dejó ADA Jaén

Flavio Maestri mencionó que se sentía entusiasmado con el proyecto en ADA Jaén, a pesar de que los resultados no lo acompañaron en el inicio de la Liga 2. Sin embargo, el popular 'Tanque' afirmó que su salida de la institución tuvo como principal motivo un acto de indisciplina.

"Se había armado un proyecto bonito, con el comando técnico y con el club, se trabajó de la mejor forma en la metodología que se presentó al club, sucedieron cosas inesperadas que como líder del comando técnico no estoy dispuesto a negociar. La indisciplina no la negocio en un equipo de fútbol. El tema acá es de no negociar con la indisciplina, el fútbol se debe regir de esa manera, hablé con el presidente del club, ellos me entendieron la situación, la comprendieron y pudimos llegar a un acuerdo para rescindir contrato. Habíamos hecho un buen trabajo estos tres meses con el grupo de jugadores, pero sucedió esto y no había más vuelta que darle", manifestó en diálogo con Radio Ovación.

"No quiero hablar puntualmente de alguien, solo voy a decir que es un tema de indisciplina que no voy a negociar, no estoy dispuesto a trabajar en un ambiente donde uno no se siente seguro y donde encuentra indisciplinas puntuales donde el club tenía toda la intención de buscarle la vuelta a este tema, pero para solucionar eso pasaba por un tema económico y el club no pasa por un buen momento. La relación con el presidente es buena, cordial y el club decidió cortar y ha sido lo mejor", agregó.

¿Cómo le fue a Flavio Maestri en ADA Jaén?

El conjunto auriverde continúa sin conocer la victoria en la Liga 2 2025, tras iniciar su participación con una contundente derrota de 4-1 ante FC Cajamarca, las críticas se enfocaron en el deficiente rendimiento. En su segunda presentación, el club no logró superar a FC San Marcos, finalizando en un empate sin goles que lo mantiene en la penúltima posición de la tabla