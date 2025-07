La presencia de Luis Advíncula en el próximo partido de Boca Juniors se encuentra en riesgo. A pocos días de enfrentarse Unión de Santa Fe por la segunda jornada del Torneo Clausura de Argentina, la prensa reportó que el lateral de la selección peruana se ausentó de los últimos entrenamientos del conjunto xeneize. ¿Qué pasó?

De acuerdo al diario Olé, el exdefensor de Sporting Cristal tuvo un permiso para regresar a su país por un tema de personal; esto ocasionó que se pierda las últimas 2 sesiones al mando de Miguel Ángel Russo.

Luis Advíncula se ausentó de los entrenamientos de Boca Juniors

En ese sentido, Luis Advíncula no pudo trabajar a la par de sus compañeros y realizó trabajos de manera diferenciada. Dicha situación podría hacerle perder su titularidad para el partido contra Unión en la Bombonera.

"El peruano tuvo un permiso especial para viajar a su país en estas horas por un tema personal urgente. Por eso, no estuvo presente en el entrenamiento del martes y este miércoles; debido a esa situación, se entrenó diferenciado. Por lo cual, esto le saca posibilidades de jugar ante Unión, siguiendo con la lógica que estableció Miguel Russo ("El que no se entrena, no juega")", precisaron.

Advíncula perdería la titularidad en Boca Juniors

Desde que Miguel Ángel Russo asumió las riendas de Boca Juniors, Luis Advíncula fue indiscutible por la banda derecha en el Mundial de Clubes y el inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Al no estar presente en los ensayos previo al cotejo, los jugadores que se perfilan para reemplazar a 'Bolt' son Juan Barinaga y Lucas Blondel.

Luis Advíncula en el Mundial de Clubes 2025. Foto: AFP

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Unión por el Torneo Clausura?

El partido entre Boca Juniors y Unión de Santa Fe, correspondiente a la fecha 2 del Clausura de Argentina, se jugará este viernes 18 de julio a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana). Los xeneizes buscan su primer triunfo en la competición.