Salomón Rondón cambia de aires: delantero venezolano se despide de Pachuca para jugar con Real Oviedo en LaLiga

Salomón Rondón se va del Pachuca. El delantero venezolano de 35 años, una de las grandes figuras de la Vinotinto, cierra una etapa de año y medio con los Tuzos en la Liga MX para iniciar otra en LaLiga española, a donde regresa luego de 13 años, pero esta vez con el recién ascendido Real Oviedo.

El propio 'Salo' se despidió de la hinchada hidalguense con un conmovedor mensaje en redes sociales, donde dejó abierta la posibilidad de un retorno posterior. "Nunca es fácil despedirse, y por eso no pienso decirles adiós. No, no voy a cerrar esta puerta, amigos. Siempre estará abierta", escribió el artillero.

Mensaje de despedida del Pachuca de Salomón Rondón

El retorno de Salomón Rondón al fútbol español

Rondón no se irá muy lejos de casa, ya que el Real Oviedo también es propiedad del Grupo Pachuca, lo cual facilitó su traspaso. El veterano ariete trabajará bajo las órdenes del técnico Veljko Paunovic y debutará en LaLiga 2025/26 a mediados de agosto, con fecha exacta y rival aún por confirmar.

Será la tercera camiseta que defiende Salomón en el fútbol español, pues ya jugó con Las Palmas en la segunda división entre 2008 y 2010, y luego con el Málaga en la máxima categoría entre 2010 y 2012. Su paso por Europa incluyó luego al Rubin Kazan, al Zenit y al CSKA rusos, así como el West Bromwich, el Newcastle y el Everton ingleses, con un breve hiato entre 2019 y 2020, cuando pasó por el Dalian Pro chino.

Los planes de Pachuca en la era post-Rondón

Tras la ida de Salomón Rondón al Real Oviedo, el Pachuca no se quedó de brazos cruzados y sigue moviéndose en el mercado para llegar en la mejor forma posible al Apertura 2025. Para conseguir un delantero de reemplazo con jerarquía, obtuvieron al también venezolano Jhonder Cádiz en un intercambio con León (otro club del Grupo Pachuca) por el uruguayo Federico Viñas.

El máximo goleador de la selección venezolana vistió el uniforme de los Tuzos desde enero de 2024; con ellos, anotó 36 goles y repartió 8 asistencias en 70 encuentros, convirtiéndose en uno de sus referentes y marcando un doblete en la final de la Concachampions de ese año, en la que se impusieron 3-0 al Columbus Crew.

Uno de los momentos más recordados de 'Salo' en Pachuca fue su paso por la Copa Intercontinental 2024, donde anotó uno de los 3 goles contra Botafogo en el Derby de las Américas y fue clave para llegar hasta la final, donde cayó ante Real Madrid. El éxito no pudo repetirse en el Mundial de Clubes 2025, donde el once hidalguense se fue en primera ronda sin sumar puntos.