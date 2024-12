La gran hazaña de Salomón Rondón en la Copa Intercontinental, pese a derrota ante Real Madrid: solo uno la logró antes

El delantero venezolano Salomón Rondón fue una de las grandes figuras del Pachuca mexicano durante su participación en la última Copa Intercontinental, que acabó con una aplastante goleada 3-0 a manos del Real Madrid en la final. Pese a no llevarse el título, el histórico referente de la Vinotinto sumó una nueva proeza a su palmarés, que solo otro jugador del país caribeño ha conseguido en toda la historia de este torneo.

La campaña del Pachuca, que llegó al torneo en su condición de campeón reinante de la Concacaf, inició con una sorpresiva paliza 3-0 sobre Botafogo, flamante monarca de la Copa Libertadores. Luego, llegó la victoria en semifinales por 6-5 en la tanda de penales contra Al Ahly, tras un cerrado encuentro que terminó igualado a cero.

La histórica hazaña de Salomón Rondón en la Copa Intercontinental 2024

Fue precisamente en el partido de cuartos de final contra Botafogo que Salomón Rondón puso el 3-0 con un espectacular zurdazo cruzado al minuto 80. De esta forma, el atacante se convirtió en el segundo venezolano que anota un gol en este torneo, desde la actuación de Alejandro Guerra, quien puso el segundo tanto para Atlético Nacional en el empate 2-2 contra América de México por el tercer puesto de la edición 2016 del entonces llamado Mundial de Clubes.

Lamentablemente, Rondón no pudo anotar en los dos partidos siguientes, pues de lo contrario se hubiera convertido en el mayor anotador llanero en la historia de esta competición. Técnicamente, estuvo muy cerca de lograrlo en la tanda de penales ante Al Ahly, donde tuvo el primer remate, pero este fue atajado por el portero El-Shenawy.

La gran temporada 2024 de Salomón Rondón

'Salo' tuvo un 2024 más que brillante con la camiseta del Pachuca: disputó 34 partidos (26 como titular) en la Liga MX, en los cuales marcó 15 goles. En la Liga de Campeones de la Concacaf anotó 9 veces en 7 compromisos, convirtiéndose en una pieza clave para la obtención del título continental, pero también en el goleador del torneo.

En cuanto a la Vinotinto, Rondón fue uno de los puntos más brillantes de un año con luces y sombras: fue responsable de 3 goles en los 4 partidos de la selección venezolana durante la Copa América 2024, al marcarle a México, Jamaica y Canadá; mientras que en Eliminatorias convirtió solo un tanto, aunque fue nada menos que el del empate 1-1 ante Argentina en Maturín.

Todos estos momentos destacados le valieron a Rondón la nominación al puesto de delantero en el once ideal del año de los premios FIFA The Best 2024. No obstante, el criollo perdió ante pesos pesados como Vinicius Junior, Erling Haaland y Lamine Yamal, que se quedaron con los honores.