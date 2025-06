Hace poco menos de dos años, los hinchas de Boca Juniors tenían a Luis Advíncula como uno de los referentes del equipo y destacaban su entrega en cada partido del club xeneize. Hoy, sin embargo, la situación es completamente distinta, pues el 'Rayo' ha pasado a ser uno de los más criticados del plantel por los recientes fracasos en diversas competencias, como el Mundial de Clubes.

Con la eliminación de Boca en primera ronda sin ganar un solo partido (ni siquiera al humilde Auckland City), los fanáticos dejaron salir su frustración en las redes sociales. Para un gran número de ellos, el 'Rayo' ya había cumplido su ciclo en el cuadro argentino y era uno de los futbolistas que debía dejar la institución.

¿Qué dijeron los hinchas de Boca Juniors sobre Luis Advíncula?

"Basta de Zeballos, Rojo, Advíncula", "Decíamos que Advíncula era de selección", "Zeballos, Advíncula y Cavani no pueden volver a jugar nunca más con la de Boca", "Advíncula ni el pie puede alzar para tirar un centro", "Advíncula no puede pasar a una palmera", "Yo tengo más control de pelota que Advíncula", "Advíncula se enreda con la pelota", fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

"Advíncula, por favor, ándate tranquilo y callado", "Advíncula no ataca ni marca", "Advíncula de '4' no rinde", "Este debería ser el último partido de Advíncula. ¡Ciclo cumplido!", "Advíncula está jubilado, no hay paredes, toque de primera, desmarques, nada…", "Lo de Advíncula encarando da pena", manifestaron otros simpatizantes xeneizes.

¿Qué pasará con Luis Advíncula en Boca Juniors?

Pese al descontento general de los hinchas con Advíncula, su futuro no estaría lejos del conjunto azul y oro. Según el periodista Gustavo Gerke, el lateral seguiría en el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo para pelear el puesto con Lucas Blondel. Su contrato con Boca vence a fines del 2026, según quedó estipulado en la última renovación.