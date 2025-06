¿Dónde ver Flamengo vs LAFC desde EEUU por el Mundial de Clubes 2025? Revisa el canal y horario del partido

El Flamengo, dirigido por el entrenador y exfutbolista Filipe Luis, ya se encuentra en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, además de haber pasado como líder absoluto del Grupo D. Por ello, este martes 24 de junio, intentará cerrar de manera extraordinaria su paso por la primera fase del certamen enfrentando a Los Angeles FC en el Camping World Stadium.

Un panorama diferente sucede en el caso del equipo angelino, el cual ya no lucha por ningún objetivo porque no pudo sumar ni una victoria durante su transcurrir. Incluso, está como colero, por lo que su eliminación fue inminente. Si no quieres perderte este encuentro, pero no sabes dónde sintonizarlo desde EEUU, aquí te proporcionamos los canales y horarios para que sigas la transmisión.

¿Dónde ver el partido entre Flamengo vs LAFC por el Mundial de Clubes 2025?

Si estás en Estados Unidos y aún no sabes qué canal sintonizar para seguir el partido entre Flamengo y LAFC, aquí te proporcionamos la señal para que veas la transmisión:

En Estados Unidos: DAZN

Pero si estás en México, por ejemplo, deberás seguir el partido mediante los siguientes canales:

En México: DAZN, VIX, Tabii.

¿A qué hora juega Flamengo vs LAFC desde EEU.UU.?

Dependiendo de la región de Estados Unidos en la que te encuentres, estos son los horarios para que puedas sintonizar el partido de la fecha 3 entre Flamengo y LAFC:

Zona horaria Estados incluidos Hora del partido Este (ET) NY, FL, GA, PA, NC, SC, DC, etc. 9.00 p. m. Centro (CT) TX, IL, MO, WI, MN, LA, etc. 8.00 p. m. Montaña (MT) CO, AZ*, NM, UT, MT, etc. 7.00 p. m. Pacífico (PT) CA, WA, OR, NV, etc. 6.00 p. m. Alaska (AKDT) Alaska 5.00 p. m. Hawái (HST) Hawái 3.00 p. m.

Los partidos de Flamengo en el Mundial de Clubes 2025

Durante su camino por el Mundial de Clubes 2025, el Flamengo de Filipe Luis logró ganar sus primeros dos encuentros en el certamen: en su debut, venció 3-1 al Chelsea sorpresivamente y en su segundo duelo derrotó 2-0 a ES Tunis.