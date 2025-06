Christian Cueva quedó sorprendido por la exigencia de la liga de Ecuador tras debut con Emelec: "Muy fuerte"

El volante peruano reveló, en una entrevista con Movistar Deportes, la exigencia que presenta el torneo de Ecuador a diferencia de la Liga 1 e incluso le recordó al Brasileirao o a la Liga MX. Christian Cueva es el nuevo rostro de Emelec y la prensa extranjera no se cansa de elogiarlo, tras el buen debut que realizó ante el Delfín. 'Aladino' frotó la lámpara y apareció el genio para sorprender a la barrera con un tiro libre frontal.

El '10' también habló de su exitoso paso por Cienciano y la evolución del fútbol ecuatoriano. Sin duda, el volante creativo tendrá que trabajar mucho para seguir en el once titular del entrenador Jorge Célico. Es importante destacar que a sus 33 años puede ser su última bala en el extranjero.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la Liga Ecuatoriana, tras su debut con Emelec?

El experimentado mediocampista confesó, en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, que le agradó su debut y también le gusta la exigencia de Ecuador. "Ponerse bien físicamente tiene que ser para jugar al fútbol. Yo sé que la liga ecuatoriana es físicamente muy fuerte, pero se trata principalmente de sostener los sprints y rendir durante los 90 minutos. Puedes ver a muchos jugadores que durante todo el partido están dando vueltas, corren y corren, pero no hacen un solo sprint. Son cosas que hay que analizar profundamente", enfatizó el centrocampista de Emelec.

¿Cuál es la nueva función de Christian Cueva en Emelec?

Cueva siempre se sintió cómodo en el 1-4-2-3-1 como enganche, pero en su actual equipo también dará una mano en defensa. "Desde que llegué he tenido libertad para jugar y crear. Me piden dar una mano defensivamente, lo cual es importante por el mismo fútbol, que es de alta exigencia física. He ido recuperando sobre todo el ritmo futbolístico en Cusco, en Cienciano, y la confianza, que era lo primordial para mí." , sentenció 'Aladino'.

Christian Cueva confiesa que estuvo cerca de dejar el fútbol

"El año pasado me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Estuve en un momento donde no sabía cuál era la dirección de lo que yo quería... Para lo que era mi carrera, mi vida y todo lo que me pasó. Lo voy a decir y no lo voy a repetir más, tuve gran culpa de eso. No puedo echarle la culpa a la vida, yo también tuve mis errores", manifestó en diálogo con el programa 'Al Ángulo'.