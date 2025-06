Derrota amarga. Este miércoles 18 de junio se disputó un nuevo encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 que quedó pendiente, donde este último se quedó con las ganas de celebrar un empate ante el equipo blanquiazul, luego de marcar el gol que igualaría el compromiso, pero que minutos después fue anulado, quedando 1-0 a favor de los íntimos.

Daniel Ferreyra, DT de Comerciantes Unidos, se pronunció sobre el tema en una conferencia de prensa post partido. Con una evidente molestia, el estratega se refirió a la decisión del VAR de invalidar el gol de Matías Sen a los 88’ del compromiso, tras cobrarse una mano de Bruno Portugal. Ante ello, pidió que se revise bien las reglas del torneo.

"No hay mucho para analizar en principio hasta que se vuelva a analizar el partido. Con respecto al gol anulado, busquen la parte del reglamento que habla de las manos no inmediatas de rebote en el cuerpo que no son cobrables", señaló el técnico.

A pesar de la derrota y de mantenerse penúltimos en la tabla con solo 8 puntos, el ex portero argentino respaldo a su plantel. Destacó el nivel mostrado ante un rival complicado y aseguró que sus dirigidos trabajan con compromiso para revertir la situación.

“Lo que tengo es la sensación de que este es el camino, definitivamente. Si nosotros competimos en los próximos encuentros como lo hicimos hoy y tenemos el nivel, no hay duda que vamos a salir adelante de la situación que estamos. La respuesta de los muchachos desde la llegada nuestra es impecable, hace 26 días estamos trabajando y han mostrado un compromiso absoluto y levantar todo esto, así que estoy convencido de que vamos a salir de esta situación", agregó.

¿Cómo va Comerciantes Unidos en la tabla de posiciones?

Con 8 unidades, Comerciantes Unidos se encuentra penúltimo, por encima de Alianza Universidad por diferencia de goles.