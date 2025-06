Luis Ramos sumó más minutos con la selección peruana ante Colombia. El delantero del América de Cali ingresó al inicio del segundo tiempo por Paolo Guerrero. El 'Depredador' le había confesado a Óscar Ibáñez que estaba fusilado y el DT decidió darle descanso de cara al partido contra Ecuador. El rendimiento de Ramos tuvo diversas opiniones. Uno de los que se pronunció sobre su papel fue el comentarista deportivo Diego Rebagliati.

El comunicador hizo un análisis sobre Luis Ramos y llegó a la conclusión de que aún le falta más minutos para ser el '9' de la Blanquirroja. Eso sí, la vara está alta, ya que tiene la obligación de reemplazar a Guerrero, máximo goleador de la selección peruana en su historia y uno de los mejores delanteros del fútbol nacional.

Diego Rebagliati analizó el rendimiento de Luis Ramos en la selección peruana

"Hay que ir despacio con Ramos. A mí me gustaron los primeros 25 minutos. Defendió más de lo que atacó, y todavía Ramos no está para cubrir la pelota como lo hace Paolo, o para darte otra serie de cosas", dijo en un principio en el programa 'D&T'.

Asimismo, enfatizó cuáles fueron los factores que condicionaron su rendimiento en el partido ante Colombia. "Pero le tocó además Davinson Sánchez, el equipo jugó mucho por derecha, Flores ya estaba muy cansado como para ser opción de pase, y Sonne e Inga son más defensivos que Reyna y Polo. Todo eso hay que considerarlo al momento de analizarlo", añadió.

Diego Rebagliati comparó a Luis Ramos y Paolo Guerrero

Durante una parte de su intervención, Rebagliati dejó en evidencia que Ramos es un atacante totalmente distinto a Paolo Guerrero. "Está claro que no es un jugador que va a agarrar la pelota, se va a ir en velocidad y se va a sacar a cinco en una Eliminatoria", enfatizó.

Finalmente, hizo una comparación entre la carrera del 'Depredador' y el presente de Luis Ramos. "Ramos no es Guerrero. Guerrero, a la edad de Ramos, jugaba en Alemania. Y no es Farfán, no es Pizarro. Es distinto", concluyó.