André Carrillo volvió a entrenar con normalidad y es segura su presencia ante Ecuador este martes

¡Ya suelta su veneno! En la selección peruana hay mucha confianza por conseguir un resultado positivo este martes ante Ecuador en el Estadio Nacional. Una de las buenas noticias que llegan desde la Videna es la inclusión en los entrenamientos de André Carrillo, quien se perdió el duelo ante Colombia por una lesión en el muslo posterior izquierdo y estará disponible por si Óscar Ibáñez decide ponerlo de titular o como pieza de recambio.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El DT de la bicolor sabe que no hay margen de error por lo que viene haciendo unas modificaciones en su equipo titular. Es muy probable que Ibáñez cambie el 4-2-3-1 usado en Barranquilla por un 4-4-2 con Paolo Guerrero y Luis Ramos como dupla de ataque. Ecuador es la selección que menos goles ha recibido en este proceso eliminatorio (apenas 5 tantos), por lo que el ‘equipo de todos’ sale con esa necesidad quebrar una de las defensas más duras.

En la zona defensiva no habrá mayores variaciones por lo que Pedro Gallese es fijo bajo los tres palos. Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López son las opciones en esa primera línea. Aunque no se descarta a Luis Abram de lateral por izquierda y colocar a López como un volante-extremo por ese sector. En el mediocampo Renato Tapia y Pedro Aquino estarán en la primera línea de volantes. Más adelantados Edison Flores y André Carrillo completarían el once. Sergio Peña también es otro de los elementos que estará a la expectativa.

No pierde la ilusión

El “Orejas” Flores aseguró que el partido ante Ecuador será complicado, pero que el equipo se mantiene firme en cumplir el objetivo. “Seguimos con la misma ilusión. Sabemos que necesitamos los puntos. Solamente debemos centrarnos en trabajar, en poder conseguir los ansiados tres puntos, y para eso tenemos que hacer un partido redondo”, declaró ayer el jugador de Universitario.