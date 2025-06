Paraguay y Uruguay protagonizarán un partidazo por la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ambos cuadros necesitan triunfos en la presente fecha doble para seguir con vida en el exigente torneo sudamericano. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará sacar el boleto mundialista en el último tramo de las Clasificatorias como en Sudáfrica 2010.

Por su parte, la oncena de Marcelo Bielsa atraviesa un momento difícil, con una victoria en sus últimos ocho partidos por las Eliminatorias. La posición más cómoda que ostenta Uruguay en la tabla desapareció hasta perder la buena diferencia que mantenía con Paraguay y Brasil.

¿Cuándo juega Paraguay vs Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Ambos equipos se medirán este jueves 5 de mayo en el estadio Defensores del Chaco a las 6:00 pm (Hora peruana). El último cruce entre Uruguay y Paraguay tuvo lugar el 6 de septiembre del 2024 en el Estadio Centenario de Montevideo. El partido acabó sin goles (0-0), como la despedida internacional del delantero uruguayo Luis Suárez.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia entre Paraguay vs Uruguay.

Argentina y Uruguay: (8:00 pm)

Chile (7:00 pm)

Colombia, Ecuador y Perú (6:00 pm)

¿En qué canal ver Paraguay - Uruguay por las Eliminatorias 2026?

La transmisión de Paraguay - Urugay por la fecha 15 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de Movistar Deportes en suelo peruano. Se podrá ver en vivo por AUF TV.