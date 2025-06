¿Cuándo es la final de Nations League 2025 y contra qué selección jugará Portugal?

El equipo de Cristiano Ronaldo espera al ganador del España vs Francia en la final. Foto: composición de LR/Selecao Portugal | Foto: composición de LR/Selecao Portugal

Cristiano Ronaldo encaminó a Portugal a una nueva final de la UEFA Nations League al convertir el gol de la victoria 2-1 sobre Alemania. El 'Bicho' quiere volver a ganar un título con su selección tras una sequía que se remonta al año 2019, cuando se proclamó campeón de esta misma competencia en su histórica primera edición.

El 'Bicho' no tendrá que esperar mucho para ponerse manos a la obra en busca de su objetivo, pues el partido definitorio del certamen está programado para este domingo 8 de junio. Su rival aún no está definido, pero lo conocerá pronto: será el ganador del cruce entre España y Francia, por la segunda semifinal del Final Four.

¿Dónde y a qué hora juega Portugal por la final de la UEFA Nations League?

El choque entre Portugal y el vencedor de la llave España-Francia se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena, de la ciudad alemana de Múnich. Desde territorio peruano, los hinchas podrán seguir el vibrante enfrentamiento a partir de las 2.00 p. m., con transmisión a cargo del canal ESPN y el servicio de streaming Disney Plus por internet.

El equipo dirigido por Roberto Martínez obtuvo su boleto a la instancia decisiva del torneo tras derrotar a domicilio a Alemania. Aunque los germanos comenzaron ganando con el gol de Florian Wirtz, los tantos de Francisco Coincencao y 'CR7' le dieron vuelta al marcador de esta semifinal.

¿Cuántas veces ganó Portugal la UEFA Nations League?

Esta es la segunda vez que la selección portuguesa clasifica a una final de la UEFA Nations League. En la temporada 2018-19, con la presencia de Cristiano Ronaldo en el plantel, los lusos se impusieron a Países Bajos y conquistaron el segundo título internacional de su historia (tras la Eurocopa 2016).