Christian Cueva atraviesa un gran momento deportivo con Cienciano. El 'Papá' aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana como primero en su grupo tras empatar con Atlético Mineiro. Con gol y una gran actuación de 'Aladino', el cuadro cusqueño igualó en Brasil y seguirá en carrera internacional. Pese a este buen presente, el exfutbolista de Alianza Lima no fue considerado por Óscar Ibáñez para la nueva fecha doble de la selección peruana en las Eliminatorias 2026.

Este viernes 30, tras arribar al Perú, Christian Cueva declaró ante la prensa que lo esperaba en los exteriores del Aeropuerto y se refirió a su ausencia en la nómina de la Bicolor.

Christian Cueva señaló que apoyará a Perú desde el lugar en el que esté

"No, para nada, Nadie conversó conmigo. Las puertas están abiertas para todos, no solo para mí. Tratar de seguir trabajando y cumplir los objetivos personales que quiero y respetar las decisiones. Me toca seguir trabajando y agradecer a la gente que sigue confiando en mí. Desde el lugar que me toque siempre voy a apoyar a mi selección", sostuvo.

Luego, el futbolista de 33 años señaló que sería injusto responder a la pregunta sobre si merecía ser llamado por Ibáñez y remarcó que seguirá trabajando.

"Mi apoyo a la selección peruana, siempre hablo con cada uno de ellos. Con los que tengo más confianza hablamos más seguidos. Hablé con Luis Ramos, que me parece que es muy humilde y ha tenido un gran crecimiento. (...) Todos nos esforzamos para estar en la selección, decirte si merecía o no merecía sería injusto de mi parte. Hay algunos que llegaron en buen momento, otros que no pasaron por buen momento, pero llegaron y se transformaron. Entonces, es una cosa muy difícil para opinar. No me toco y ya está", finalizó.

