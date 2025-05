El periodista deportivo Eddie Fleischman ha expresado su preocupación por la falta de jóvenes talentos en la convocatoria de la selección peruana para las Eliminatorias del Mundial 2026. En su análisis, cuestiona la decisión del técnico Óscar Ibáñez de no incluir a futbolistas que militan en el extranjero, como Felipe Chávez y Jefferson Cáceres.

Durante el programa de YouTube ‘Full Deporte’, Fleischman argumentó que la ausencia de estos jóvenes talentos podría ser un error estratégico en un momento crítico para la selección. La falta de integración de nuevos jugadores podría afectar el futuro del equipo, especialmente considerando que algunos de los jugadores más experimentados están cerca del final de sus carreras.

Eddie Fleischman pide a Jefferson Cáceres y Felipe Chávez

Según informa Eddie Fleischman, si el técnico ya cuenta con un equipo de ‘sparrings’, sería beneficioso convocar a estos jugadores para que se familiaricen con el entorno de la selección. “Quiero que conozcan nuestro modo de trabajo, el ambiente de la selección, el plantel”, señaló.

"¿Qué problema habría tenido Óscar Ibañez en llamar a Jeferson Cáceres, a Felipe Chávez o alguno más que esté por ahí? Si ya tiene un equipo de ‘sparrings’, convoca y hablas claro. ‘Ustedes son convocados para que conozcan la selección, para verlos trabajar. No los estoy convocando necesariamente para estar en los partidos, de pronto no salgan en lista, pero quiero que conozcan nuestro modo de trabajo, el ambiente de la selección, el plantel. Yo no entiendo todavía por qué no", declaró el peridoista deportivo.

El dilema entre resultados inmediatos y desarrollo a largo plazo

El análisis de Fleischman sugiere que Óscar Ibáñez podría estar priorizando resultados inmediatos en lugar de enfocarse en el desarrollo a largo plazo del equipo. “Siento que Óscar Ibáñez está con la soga al cuello”, expresó, indicando que la presión por obtener resultados podría estar limitando la oportunidad de probar nuevos jugadores.

La oportunidad perdida de evaluar nuevos talentos

Fleischman concluyó que no probar nuevos talentos en partidos de Eliminatorias es una oportunidad perdida para evaluar el potencial de los jugadores en situaciones reales de competencia. “Te vas a dar cuenta sobre qué terreno pisan, qué potencial tienen”, subrayó, enfatizando la importancia de evaluar a los jóvenes en un contexto competitivo.

Jugadores jóvenes en la actual nómina

En la actual convocatoria, César Inga (23), Erick Noriega (23) y Kenji Cabrera (22) son algunos de los jóvenes que se perfilan como posibles reemplazos de los jugadores más experimentados. Sin embargo, Fleischman destaca que la inclusión de talentos como Felipe Chávez y Jefferson Cáceres podría ser un paso crucial hacia la renovación del equipo nacional.