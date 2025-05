Jorge Fossati sorprendió al mencionar que evalúa su permanencia en Universitario de Deportes. Luego de lograr una histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, el experimentado entrenador uruguayo hizo referencia a los actos violentos que tuvieron lugar en el Estadio Monumental con un grupo de hinchas y espera que pueda aclararse el tema.

En una reciente entrevista con la prensa uruguaya, el popular 'Nonno' habló tras el empate de sus dirigidos contra River Plate en Buenos Aires. Además, sorprendió al mencionar que es un buen momento para tomarse una pausa y pensar en algunas cosas.

Jorge Fossati evaluaría dejar Universitario

"(...) Hay cosas que mejorar. Yo dije acá, hace unos 15 o 20 días, la seguidilla no nos permitía ni tomarnos un café. Una vez que pasara el partido con River era el momento de una pausa, discernir todo lo que había pasado y determinar por cuál camino seguir", mencionó en diálogo con 'Las Voces del Fútbol'.

Al ser consultado sobre lo acontecido y si evaluará seguir en la institución merengue en medio del buen presente en Copa Libertadores, el extécnico de la selección peruana expresó su postura. El estratega de 72 años hizo referencia a los actos de violencia que se registraron al finalizar el partido contra Alianza Atlético por la Liga 1.

"Sí, porque pasaron cosas, hubo un partido donde hubo una reacción de un grupito de hinchas contra inclusive familias de los jugadores que van a determinado lugar del estadio. Fijate vos, eso nunca es justificable. Nunca jamás, pero a veces te puede decir, es entendible. Que pase esto en Universitario, siendo bicampeón como es hoy, yendo primero en la liga y yéndole bien en la Libertadores, fue antes de esto, decís pará, aclárame esto porque hay algo que no me cierra. ¿Qué es esto, qué está pasando? Esas son las cosas que yo quiero ver porque son las cosas que para mí no puede pasar ese tipo de cosas y pasó. Ya hasta me olvido. Como te decía que en el último minuto, contra Independiente del Valle nos anulan un gol con la intervención del línea, después del árbitro y VAR. ¿Tanto se pueden equivocar? ¿Tantas personas juntas se equivocan?", agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario tendrá algunas semanas de descanso debido a la pausa por las Eliminatorias. De esta manera, el próximo partido de la 'U' será el 15 de junio frente a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.