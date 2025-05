Para nadie es un secreto que una de las grandes figuras de la Liga Peruana de Vóley es Fernanda Tomé. La brasileña de 35 años, que llegó a nuestro país en 2023, no solo se ganó el respeto de los hinchas de la Universidad San Martín de Porres, sino también de otros clubes, precisamente de Universitario de Deportes, club que está muy interesado en fichar a la popular 'Tomezinha'.

Tras el partidazo que protagonizaron las santas y las pumas por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2024-25, la atacante brasileña fue consultada sobre su futuro, sobre si permanecerá en la San Martín y si es que recibió oferta por parte de Universitario. Si bien no confirmó contactos con la 'U', sí señaló que existe el interés por parte de clubes peruanos y que en dos días tomará la decisión.

¿Qué dijo Fernanda Tomé sobre el interés de Universitario?

En diálogo con La Cátedra Deportes, 'Tomezinha' confirmó que recibió ofertas de otros clubes peruanos: "Sí, eso sí, pero aún no decidí porque la San Martín tiene mi corazón".

Luego, Fernanda Tomé no quiso confirmar que sea Universitario uno de estos equipos, pero advirtió que definirá su futuro pronto: "Eso no puedo decir, no puedo afirmar, pero en dos días voy a tomar la decisión".

Tras esto, la atacante santa resaltó: "No sé (quedarse en el Perú), porque tengo propuestas también afuera, tengo propuestas aquí, pero como dicen, San Martín tiene un espacio en mi corazón, me identifiqué mucho con el proyecto, con el profesor Vinícius, con la institución, entonces está difícil, pero va a salir. No sé (si propuesta de la U es superior), está todo con mi representante y vamos a tener una charla por estos días para tomar la decisión".

Universitario quiere a Fernando Tomé

De acuerdo al periodista Julio Peña, en Universitario de Deportes se encuentran buscando una armadora en foránea, pues todo indica que la brasileña Sarah Evaristo seguirá su carrera en Brasil. En ese sentido, las Pumas utilizarían uno de sus cupos de extranjeras en la figura de la San Martín.

"Sarah Evaristo tiene posibilidades muy grandes de seguir su carrera en Brasil. Y aunque es muy difícil porque tiene una oferta que no es en Perú, a las Pumas le interesa ‘Tomezinha’. (...) Calza su juego con el estilo y la identidad de Universitario”, manifestó en el programa '¡De Una!', de Radio Ovación.