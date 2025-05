Sporting Cristal se alista para jugar contra Palmeiras en un partido que definirá si sigue en la Copa Libertadores, va a la Sudamericana o queda eliminado de todo certamen continental. Los de Paulo Autuori llegan a este encuentro en Brasil tras perder por 2-0 ante Universitario, lo que ha acrecentado la crítica al club y a todos los dirigentes. Uno de los que se refirió a esta situación fue Julio César Uribe, vocero institucional del cuadro rimense.

Previo al viaje a Brasil con toda la delegación para el duelo con Palmeiras, el técnico peruano aseguró que es respetuoso de las opiniones del hincha, ya que siempre quieren lo mejor para el club.

Uribe se refirió al presente de Sporting Cristal

"El hincha es al que más se le respeta y valora. Nos quieren ver exitosos y eso tenemos que comprenderlo. Las decisiones que se tienen que tomar se harán en el momento en que la directiva lo determina. En la vida hay muchas cosas que golpean (sobre si la derrota ante Universitario los golpeó), pero esto es para gente fuerte e inteligente", dijo.

Al ser consultado por la campaña de Sporting Cristal en la Copa Libertadores, respondió que no puede adjetivarla, pero remarcó que los resultados no han sido los esperados. Asimismo, señaló que la actualidad no es buena, pero que no hay tiempo para llorar.

"No la voy a calificar. Lo que está claro es que estamos lejos de lo que somos como institución y se tomarán las decisiones que correspondan para abrazarnos con esa parte exitosa de nuestra historia. El momento no es bueno, pero es obvio que no hay tiempo para ponerse a llorar. Toca hacerse fuerte, que es todo lo que jugadores tienen interiorizados y el comando técnico a través de los valores que conforman la institución. Estamos tranquilos y esa tranquilidad hay que convertirla en satisfacción", aseguró.

Uribe considera que Sporting Cristal debería reforzarse

En primer momento, el exfutbolista de la selección peruana no respondió si el elenco bajopontino fichará a algunos jugadores para el Torneo Clausura, porque eso es una decisión en conjunto con el área deportiva. Sin embargo, consideró que desde su punto de vista el club sí necesita refuerzos.

"No puedo expresar algo que no determine el director técnico y que no logra consensuar la junta directiva. Esto no es de que yo hago esto y tal, el mundo no es así para nadie. El trabajo se desarrolla en equipo y así trataremos de seguir. Sí se necesitan jugadoras, desde mi perspectiva sí, seguro esta perspectiva estará alineada con Paulo Autuori", apuntó.

Por otro lado, se refirió a algunos comentarios que viene recibiendo y precisó que su orgullo y dignidad no tiene precios. "El hincha exige títulos y están en su derecho. Eso lo entiendo. El hincha tiene que saber que quiero ser parte del todo como institución, ser parte importante que nos permita encontrarnos con la sonrisa. A aquellos que por ahí han expresado algunas inquietudes, mi dignidad no tiene precio, mi orgullo menos, así que tranquilo que soy hombre que se acomoda a cosas difíciles, soy hombre de lucha y lo seguiré siendo", finalizó.