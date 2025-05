La lista de convocados de Óscar Ibáñez fue del agrado de muchos peruanos. Sin embargo, algunos pedían la convocatoria de diversos jugadores para La Bicolor. Uno de los que habló fue Reimond Manco, quien en el programa Juego Cruzado, quiso ver a dos promesas: Jefferson Cáceres, que limita en el extranjero y juega en segunda (Sheffield United), y Matías Lazo de Melgar.

El exfutbolista señaló que su nivel mostrado en Melgar, ya que Cáceres estuvo ahí, convenció y a pesar de no estar en primera de Inglaterra, tiene el potencial para ser llamado a la selección peruana. Por otro lado, opinó lo mismo de Matías Lazo, quien sigue jugando en Arequipa y cuenta con un gran presente en Liga 1 y Copa Libertadores.

Reimond Manco pide a Jefferson Cáceres y Matías Lazo

"Me hubiese gustado ver un par de caritas nuevas. El que juega en Sheffield United, Cáceres. Es cierto, juega en la segunda, pero en Melgar rindió bien. Me gustaría ver también a Matías Lazo. No sacaría a nadie de los que están convocados. Trauco, creo que no está pasando por su mejor momento físico, porque técnicamente es bueno. Para mí se va a terminar reinventando de '8'. Los sumaría a los mencionados", comentó en el programa Juego Cruzado, Reimond Manco.

¿Quiénes son los convocados de Óscar Ibáñez para la selección peruana?

El destino de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 podría quedar marcado en la próxima doble jornada. En medio de la gran expectativa de los hinchas, el entrenador Óscar Ibáñez reveló la lista de convocados para los cruciales encuentros frente a Colombia y Ecuador. Con la sorpresa de César Inga por su primer llamado, pero merecido por su rendimiento, así quedó La Bicolor lista.