[INH EN VIVO] Resultados 5y6 La Rinconada HOY, 24 de mayo: retirados de las carreras, programa de inscritos en PDF y transmisión

Por la señal de INH EN VIVO podrás ver los resultados del 5y6 de La Rinconada HOY, sábado 24 de mayo. Como las elecciones regionales se desarrollarán este domingo, la reunión 19 del año tuvo que ser adelantada por un día. Sin embargo, nada evitará que los amantes del pasatiempo nacional de Venezuela disfruten de este popular juego desde las 3.05 p. m.

Como calentamiento, se disputarán cinco carreras de caballos. Entre las competencias, también destaca la copa Líder en Deportes. No solo INH EN VIVO transmitirá la acción: TVES, Meridiano TV y la Tele Tuya (TLT) también televisarán los eventos por televisión. Una vez que termine cada carrera, encuentra los resultados del 5y6 de La Rinconada HOY en La República.

¿Cuáles son los retirados de La Rinconada HOY, 24 de mayo?

Entre los retirados de La Rinconada, se halla Winter Wonderland (3), quien no estará en la primera carrera no válida por una hemorragia pulmonar inducida tras el ejercicio. Por otro lado, Río Unare (1) quedó fuera de la segunda competencia no válida por una claudicación del miembro anterior izquierdo.

¿Dónde descargar el programa de inscritos en La Rinconada?

Haz clic en este enlace para descargar el programa de inscritos en La Rinconada. Este documento, que está en formato PDF, contiene todo lo que necesitas saber sobre las 11 carreras, como los premios, la enumeración de los caballos, nombre de los jinetes, condiciones, juegos disponibles y demás.

Resultados 5y6 La Rinconada HOY, 24 de mayo: ganadores de todas las carreras

A partir de los siguientes horarios se conocerán los ganadores de todas las carreras:

Primera no válida: 1.00 p. m.

Segunda no válida: 1.25 p. m.

Tercera no válida: 1.50 p. m.

Cuarta no válida: 2.15 p. m.

Quinta no válida: 2.40 p. m.

Primera válida: 3.05 p. m.

Segunda válida: 3.30 p. m.

Tercera válida: 3.55 p. m.

Cuarta válida: 4.20 p. m.

Quinta válida: 4.45 p. m.

Sexta válida: 5.10 p. m.

*Horarios de Venezuela.