Hernán Barcos habla sobre la posible clasificación a la Copa Sudamericana: "Vamos con entusiasmo, con ganas"

El pasado viernes parecía ser una noche especial para Hernán Barcos, quien, gracias a su posicionamiento y calidad, generó al menos tres oportunidades claras de gol frente a Sport Boys. No obstante, el arquero Steven Rivadeneyra tuvo una actuación destacada, evitando que el delantero anotara. A pesar de no haber logrado marcar, Paolo Guerrero apareció para anotar el gol que selló la victoria por 1-0 a favor de Alianza Lima.

El encuentro en el Estadio Nacional no fue fácil para los dirigidos por Néstor Gorosito. Sport Boys no dudó en salir a proponer y tuvo momentos en los que pudo haberse adelantado en el marcador. Sin embargo, sus delanteros no mostraron la calma ni la precisión necesarias para concretar las oportunidades de gol.

Barcos reconoció la dificultad del encuentro contra los rosados y destacó la actitud de su equipo. “Sabíamos que era un partido difícil, Boys siempre es un rival difícil, pero tratamos de imponernos desde el primer minuto, se vio las ganas que teníamos de ganar y fuimos justos ganadores”, añadió.

A pesar de no haber anotado, Barcos se mostró contento por el tanto de Guerrero, quien ingresó en la segunda mitad y anotó el gol decisivo. "No pude anotar, pero logró entrar Paolo y pudo hacer el gol, por suerte nos quedamos con la victoria”, expresó.

¿Qué dijo Barcos sobre la posible clasificación a la Sudamericana?

Barcos estableció los objetivos internacionales del equipo. Para clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana, deberán vencer a Libertad y esperar el resultado de Talleres. “Vamos con entusiasmo, con ganas, de ir a buscar la clasificación a la Sudamericana y luego pensar en lo que resta del campeonato”, concluyó.

Finalmente, sobre la competencia interna con Paolo Guerrero por la titularidad, Barcos valoró la sana rivalidad y resaltó que ambos jugadores están en buen estado físico y pelean por el puesto. “Estamos parejos, juega uno u otro, los dos estamos bien y peleando el puesto de la mejor manera”, finalizó.

Alianza Lima llega en un buen momento tras conseguir el triunfo ante Sport Boys y ahora debe pensar en Libertad, un gran rival al que se enfrentará el martes 27 de mayo en Asunción en un partido decisivo para la Copa Libertadores 2025. Este encuentro será correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos y se llevará a cabo en el Estadio La Huerta desde las 5:00 p.m.