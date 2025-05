Extranjeros con historia: los convocados por su país que juegan en la Liga 1 peruana

A lo largo de los años, varios futbolistas internacionales que militan en el campeonato peruano han sido convocados para representar a sus países. En su mayoría, los convocados provienen de Panamá, con nombres como Luis Tejada, Alberto Quinteros, Abdiel Ayarza, José Fajardo, Cecilio Waterman, Jiovany Ramos y Rolando Blackburn, quienes fueron llamados en distintos momentos.

Por su parte, la selección de Ecuador también incluyó en su convocatoria a Washington Corozo y John Narváez. Otros jugadores destacados que han defendido los colores de sus respectivas selecciones son Mario Villasanti (Paraguay), Arquímides Figuera (Venezuela), Guillermo Viscarra (Bolivia) y Pablo Sabbag (Siria), quienes dejaron el fútbol peruano para cumplir con el llamado de sus combinados nacionales.

Hernán Barco y la vez que compartió equipo con Lionel Messi

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, y Lionel Messi jugaron juntos en la selección argentina. El ‘pirata’ contó cómo es jugar con el astro argentino. “Le tiras los pases y él con su pie, la deja ahí con izquierda o derecha. No importa la velocidad que se la des. Convierte un pase cualquiera en uno perfecto. Para girar para un lado o para el otro es lo mismo. La potencia y pico corto, pocos jugadores lo tienen”. Indicó al programa Al Ángulo .

“¿Cómo haces para no abrazarlo y seguir jugando?”, le preguntó Diego Rebagliati. “Te dan ganas”, respondió el delantero emocionado. “O de sentarte a mirarlo”, dijo el conductor de Al Ángulo. “Yo cuando llegue, uno lo admira, te quedas mirándolo tomando mate y te quedas con él”, contó el ‘Pirata’.

También, el jugador de Alianza Lima contó una pequeña anécdota con uno de los mejores jugadores del mundo. “Es muy buena gente. Un día me acuerdo que lleve unos alfajores a la concentración, estábamos en la habitación jugando al truco, llegó el profe y me dijo ‘Hernán como vas a traer alfajores a la concentración’. Él dijo ‘no profe son míos’. Claro si eran míos como me limpia”.